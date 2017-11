Koster nieuwe manager vrouwenvoetbal bij Ajax

Locadia meldt zich af voor Oranje

13:08 Jürgen Locadia voegt zich niet bij de Oranje-selectie. De aanvaller van PSV meldt zich na overleg met de bondsarts af voor de oefenduels met Schotland en Roemenië. ,,Een flinke teleurstelling, want er lagen mogelijkheden voor me. Ik voel me goed en er zijn ook wat anderen geblesseerd. Helaas ben ik dat nu ook.”