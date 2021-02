Kramer na omhaal in slotminuut: ‘Een beetje pijn in m'n rug, maar dat heb ik er wel voor over’

SamenvattingDe kansenverhouding in Den Haag was 5-35, maar toch eindigde het in 2-2 bij ADO Den Haag tegen PSV. Michiel Kramer maakte in de 93ste minuut nog de gelijkmaker met een fraaie omhaal.

,,Ja, toen die bal zo uit de kluts viel was dat het enige dat ik kon doen. Ik heb heel weinig goals zo gemaakt in mijn carrière. Ik weet niet of het een hele mooie was, maar ik heb wel een beetje pijn in m'n rug nu. Harde landing op zo'n hard veld hè", zei Kramer kort na de wedstrijd met een glimlach voor de camera van ESPN. ,,Ik ben vooral blij dat we een punt hebben gepakt. PSV verdiende het misschien om hier te winnen. Nou ja, ze verdienden het natuurlijk gewoon om te winnen. Zij lieten veel kansen liggen, dus zo bleven wij in de wedstrijd en konden we blijven strijden voor een punt. Dit is voor ons natuurlijk een bonuspunt", zei de 32-jarige spits uit Rotterdam, die zijn vijfde goal in twintig duels maakte dit seizoen.

ADO Den Haag speelt de komende weken tegen Fortuna Sittard (uit), Willem II (uit) en RKC Waalwijk (thuis). ,,Dat zijn natuurlijk de wedstrijden waarin we drie punten moeten gaan pakken. Hopelijk geeft dit resultaat ons een extra boost. Ik denk het wel, want we hebben laten zien dat we kunnen blijven strijden met elkaar. Ik moest ook vooral duels spelen vandaag, maar dat vind ik niet erg. Maar voetballend moet het gewoon beter als we erin willen blijven, dat is duidelijk. We komen amper bij de goal van de tegenstander. Tegen PSV is dat niet zo gek, maar de afgelopen weken lukte dat ook nauwelijks. Met de goede spelers die we erbij hebben gekregen moet het de komende weken beter gaan. We hebben echt genoeg kwaliteit om erin te blijven", zei Kramer, die afgelopen week al van ADO Den Haag te horen kreeg dat de club zijn contract wil verlengen.



ADO Den Haag staat nu zeventiende met 13 punten na 21 wedstrijden. Dat zijn zeven punten meer dan FC Emmen, dat nog altijd zonder zege is en vrijdagavond al met 1-0 verloor bij RKC Waalwijk. Willem II staat ook op 13 punten, maar de ploeg van Zeljko Petrovic speelt zondagmiddag nog de uitwedstrijd bij Feyenoord. RKC staat op de veilige vijftiende plaats met 19 punten.

Brood looft doelman Fraisl

ADO-coach Ruud Brood hield geen rekening meer mee dat zijn elftal een punt zou pakken, maar dankzij Kramer werd het dus toch nog 2-2. “Ik dacht dat hij zijn rug zou breken.”

PSV was veel beter dan ADO maar ging slordig met de kansen om. ,,We hebben goed gekeken naar de kwaliteiten van PSV”, aldus Brood. ,,Tot aan de strafschop halverwege de eerste helft, verdedigden we volgens mij redelijk. Toen die strafschop er niet in ging en wij kort daarna zelf scoorden, kregen we wel een boost. Ook dankzij de reddingen van onze doelman Martin Fraisl, hadden we in de rust wel het idee dat er iets te halen viel.”

Na rust kwam PSV via twee treffers van Donyell Malen alsnog op voorsprong. Kramer redde ADO, terwijl niemand daar meer rekening mee hield. ,,Tegen een topclub moet je ook een beetje geluk hebben. Mijn jongens begrijpen steeds beter wat er gevraagd wordt in deze duels.”

