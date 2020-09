Kramer put moed uit nederlaag tegen FC Groningen: 'Laten zien dat we bereid zijn te knokken’

,,We hebben er vandaag alles aan gedaan om een resultaat te behalen, maar het viel helaas niet onze kant op. We hebben alles gegeven, dus kunnen we leven met deze nederlaag’’, zei Kramer voor de camera van FOX Sports. ,,Als je hard werkt en knokt, kun je elkaar nooit iets verwijten.’’

Toch staat ADO na twee speelronden op nul punten. ,,Natuurlijk weten we dat het beter moet’', sprak Kramer. ,,We moeten positief blijven. Ten opzichte van de wedstrijd vorige week, tegen Heracles, was het al een stuk beter. We hebben in ieder geval laten zien dat we bereid zijn om voor elkaar door het vuur te gaan.’’ ADO bezet momenteel de zestiende plaats. Alleen Fortuna Sittard heeft een minder doelsaldo.