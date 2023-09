Kritiek nog niet verstomd, maar geen protestacties meer van harde kern Willem II

Niet onomstreden

Met het ontslag van trainer Reinier Robbemond en het vertrek van technisch directeur Teun Jacobs zijn volgens de supporters al belangrijke stappen in de goede richting gezet. Over het onderhoud met de RvC wordt in het statement vermeld: ‘Ondanks dat de aanwezige supporters van mening zijn dat andere verantwoordelijken binnen de club op zijn zachtst gezegd niet geheel onomstreden zijn, is de club er op dit moment niet bij gebaat geheel stuurloos te worden. Er zijn nou eenmaal mensen nodig om nu een trainer en een technisch manager aan te stellen. De wederopbouw zal volgens de RvC geleidelijk moeten gaan en wij zullen hen daarin de ruimte geven.’

Willem II slaagde er vorig seizoen niet in om direct na degradatie terug te keren in de eredivisie. Momenteel staat de club op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De onvrede bij de achterban groeide de afgelopen maanden. Onder meer vanwege een ongewenste (aankondiging van een) verbouwing van het stadion, de manier waarop afscheid is genomen van publiekslievelingen Pol Llonch en Wesley Spieringhs en de in de ogen van de fans onvoldoende versterking van de selectie. De afslachting in eigen stadion tegen rivaal NAC (1-4) was de druppel die de emmer deed overlopen.