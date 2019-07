Kritische Zoet over snelle tegengoal in Cruijff Schaal: ‘Dat mag ons niet gebeuren’

,,Je weet dat je onder druk wordt gezet, daar moet je mee omgaan. Dat moeten we een volgende keer beter doen”, zei Zoet ook nog. De spelers van PSV baalden van het mislopen van de prijs, benadrukte Zoet ook nog. ,,Het is de kortste weg naar de eerste prijs van het seizoen. Dat hebben we niet gehaald. Maar we hebben geen tijd om te treuren, over minder dan 72 uur spelen we onze volgende wedstrijd. Dan moeten we er weer staan.”

Transfers

Dinsdag neemt PSV het op tegen FC Basel en verdedigt het een 3-2 voorsprong in Zwitserland. Ondertussen wordt er aan diverse spelers getrokken en zijn de Eindhovenaren zelf ook op de transfermarkt actief. Of dat niet lastig is? ,,Nee, dat is niet vervelend. Jongens die al wat langer bij de club zijn moeten de nieuwe jongens helpen om ze zo snel mogelijk in het niveau van PSV mee te laten gaan”, zegt Zoet, die vol vertrouwen is over de return in Basel. ,,Ik heb een positief gevoel, thuis hebben we het ook goed gedaan.”