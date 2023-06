Kroatië is Nederlands elftal voorbij op wereldranglijst FIFA

Arne Slot jaagt na trainers­prijs op Erik ten Hag: 'Van Nistel­rooij was nu met twee prijzen niet eens genomi­neerd’

Een meesterwerk op alle fronten. Op de transfermarkt, in speelwijze en in kwaliteit. Arne Slot kreeg maandag nog eens alle waardering voor een topseizoen met Feyenoord. Hij werd gekroond tot trainer van het jaar in Nederland.