Kruiswijk moet twee maanden aan herstel werken

Trainer Leonid Sloetski besloot in overleg met de medische staf om Kruiswijk niet mee te nemen op het trainingskamp van Vitesse in Oostenrijk. ,,Een maand trainen bleek helaas niet genoeg”, legt de coach uit. ,,Arnold moet nu in Nederland herstellen, sterker worden en terugkeren in de selectie. Zijn blessure is een fikse tegenvaller in de voorbereiding.”