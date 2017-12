Krüzen kijkt terug op Dortmund-avontuur: 'Vier keer op rij verliezen al te veel'

Het ging van kwaad tot erger. Als het eenmaal tegenzit, knakt het vertrouwen, vragen spelers de bal niet meer en is elk foutje een tegendoelpunt. ,,Als de resultaten goed zijn, verbloemt dat een hoop. Gaat het minder, dan richt iedereen zich op het systeem en de fysieke gesteldheid van de spelers." De kritiek zwol aan, het elftal zou niet fit genoeg zijn. ,,Onzin, data liegen niet", vindt hij. "Ten opzichte van vorig jaar was het gelijk of zelfs beter."



Had het trainersduo het nog om kunnen buigen? Krüzen vraagt het zich af. ,,Dat kan alleen met goede resultaten, maar die bleven te lang uit. Het grootste deel van de spelersgroep wilde dat we zouden blijven, maar ergens houdt het op. Als je in de top werkt, kun je niet vaak achter elkaar verliezen. Na vier keer vlieg je er doorgaans uit, dat weet je. Na zes keer had ik het zeker verwacht, maar de leiding heeft ons lang de hand boven het hoofd gehouden. Ze zijn ook teleurgesteld dat het niet is gelukt."



Mario Götze appt hem nog trouw, ook andere spelers houden contact. Krüzen koestert zijn tijd in Noordrijn-Westfalen. ,,Ik blijf niet in het negatieve hangen, nooit. Ik heb dingen geleerd, daar ga ik mijn voordeel mee doen. In de zomer mochten we spelers kopen, dat hebben we niet gedaan. We wilden de selectie leren kennen, er zaten Champions League-winnaars bij, daar verwacht je wat van. Achteraf was dat te behoudend en hadden we spelers moeten halen waarvan we dachten dat ze bij ons zouden passen. In de winterstop zouden we twee centrale verdedigers en een spits aantrekken, dan weet je genoeg."



Hij werkt sinds zijn terugkeer naar Twente in en om het huis en bezocht in december duels in de eredivisie. Hoe lang houdt hij dit rustige leven vol? ,,Ha ha, het is niets voor mij." Dus vertrekt het duo Bosz-Krüzen in januari naar een nieuwe bestemming, of wachten ze tot de zomer? Hij grijnst. ,,Ik kan er nog niets over zeggen." Wat hij wenst, vertelt hij wel: ,,Prijzen pakken."