Kudus staat voor rentree bij Ajax

Europees afscheid Dick Advocaat: 25 jaar, 100 duels en Cup met Zenit

11 december Een treurige decemberavond in Klagenfurt was het toneel van de honderdste wedstrijd van Dick Advocaat in een Europees hoofdtoernooi. Wat een feestelijke avond had moeten worden, werd een pijnlijke uitschakeling, 25 jaar na zijn debuut in Europa met PSV.