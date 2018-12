Kuip kan zich opmaken voor bewierookte Kökcü

Door Mikos Gouka



Bovendien heeft trainer Giovanni van Bronckhorst een meer dan uitstekend alternatief voor handen. Orkun Kökcü is na zijn trefzekere invalbeurt tegen FC Emmen vorige week in recordtempo in de hiërarchie van Feyenoord gestegen. ,,Ik ben er nog niet helemaal uit’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Maar er is zeker een kans dat hij mag spelen. Zijn invalbeurt tegen Emmen zegt wel iets over zijn kwaliteiten. Hij was altijd aanspeelbaar en hij heeft de bal volgens mij niet verloren. Deze week heb ik op de training niets aan hem gemerkt. Orkun is sowieso een rustige jongen.’’

Van Bronckhorst denkt Robin van Persie weer te kunnen opstellen. De aanvoerder werkte vandaag voor het eerst sinds zijn optreden tegen VVV een groepstraining af. ,,Dat kon niet eerder nee’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Maar ik denk dat ik hem kan gebruiken zondag.’’

Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra trainen wel weer, maar zijn niet in staat om te spelen tegen Fortuna Sittard. Feyenoord bekijkt of het nog mogelijk is om donderdag tegen FC Utrecht of zondag tegen ADO Den Haag te spelen. Voor Jeremiah St. Juste of Eric Botteghin zit het kalenderjaar 2018 er op. St. Juste liep een gekneusde schouder op tegen Emmen en komt niet meer in actie. Botteghin liep op het trainingsveld een liesblessure op en kan zich eveneens richten op de herstart in 2019.