Kuipers krijgt fraaie afscheidswoorden van Pierluigi Collina: ‘Bang dat we je niet lang met rust laten’

In zijn laatste duel als scheidsrechter gaf Kuipers nog een rode kaart aan Nicolás Tagliafico. Kuipers erkende in gesprek met ESPN dat hij eerst geel wilde trekken: ,,Ik dacht eerder aan geel. Tagliafico vliegt er wel aardig in, zie ik. Dit is wel gevaarlijk, dit is een directe rode kaart. Dat kreeg ik ook gelijk in m'n oortje van mijn twee assistenten. Ik wilde geel trekken, dus ik nam even de tijd. Het is gewoon een gevaarlijke tackle. Wat het gevaarlijk maakt, is dat tweede been op het standbeen", analyseerde Kuipers, die ook uitlegde waarom het lang duurde voordat de VAR de goal van Ajax afkeurde: ,,Op het EK zaten we met een groter team. Daarom duurt het wat langer.”