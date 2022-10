Kunstgras definitief verdrongen: eredivisieclubs vanaf de zomer van 2025 verplicht op écht gras

Door Sjoerd Mossou en Dennis van Bergen



Vanaf seizoen 2025/2026 ligt er in geen enkel stadion in de eredivisie nog kunstgras. De transformatie is een nadrukkelijke wens van het gros van de eredivisieclubs. Met het definitief verbannen van de ‘nepmatten’ wordt de kans groter geacht dat Nederland structureel tot de top zes van Europa gaat behoren. Dat laatste willen de eredivisieclubs. Op die manier vallen in ons land meer tickets te verdelen voor de internationale competities.

De achttien eredivisieclubs hebben onlangs een memo ontvangen van de Eredivisie CV, waarin de vraag wordt opgeworpen hoe tegen een verbod op het spelen op kunstgras wordt aangekeken. Wanneer 5/6 van de clubs stemt voor een verbod op kunstgras, zijn de eredivisieclubs vanaf seizoen 2025/2026 verplicht om hun wedstrijden op natuurgras te spelen. Die stemming, die op 1 december plaatsheeft, is een formaliteit. Vrijwel unaniem leeft een voorkeur voor voetbal op echt gras.

Er leeft al veel langer ergernis over het kunstgras in de eredivisie. In 2017 was deze krant nog voorloper in het verbieden van de plastic ondergrond in de stadions. Honderd kopstukken - bondscoaches, oud-spelers, trainers, internationals, aanvoerders – schaarden zich achter een dringende oproep aan alle clubs, de Eredivisie CV en de KNVB om kunstgras uit te bannen in de hoogste profcompetitie. Maar een verbod op kunstgras bleek nooit haalbaar, met daarbij de kanttekening dat clubs wel een aanmoedigingspremie uit de Europese gelden ontvingen wanneer zij op echt gras gingen spelen. Nu is dat verbod dus wel aanstaande.

Opspattende korrels kunstgras bij Excelsior.

Op dit moment werken in de eredivisie vier clubs hun thuiswedstrijden af op kunstgras: Cambuur, FC Emmen, FC Volendam en Excelsior. Voor de eerstgenoemde drie clubs geldt echter dat ze op korte termijn overstappen naar natuurgras. De Friezen betrekken komend seizoen een nieuw stadion, waarin echt gras ligt.



FC Emmen doet dit vermoedelijk in 2025, terwijl FC Volendam eveneens de intentie heeft uitgesproken om snel te switchen van ondergrond. Ook die clubs ondersteunen, kortom, de wens van veel voetballers en supporters om een einde te maken aan kunstgrasvelden in de eredivisie. Excelsior stelt zich vooralsnog wat gereserveerder op. Feit is dat veel clubs klagen over het veld in Kralingen. Ook omdat het veld volgens de officiële richtlijnen te klein is.

Heracles was in 2003 de eerste Nederlandse club die op kunstgras ging spelen. Dit kon niet los worden gezien van de aanwezigheid van hoofdsponsor Ten Cate, leverancier van plastic gras. Dat voorbeeld werd vervolgens gevolgd door talloze andere clubs in het betaald voetbal, waaronder Sparta, ADO Den Haag, PEC Zwolle RKC en Roda JC. Al die clubs hebben die beslissing inmiddels herzien.

Voor het afgelopen seizoen gedegradeerde Heracles geldt dit niet. Mede gezien het feit dat de Almeloërs op dit moment aan kop gaan in de Keuken Kampioen Divisie en dus een goede kans maken op promotie naar de eredivisie, wordt bij die club op dit moment wel alvast voorgeselecteerd op de terugkeer naar echt gras in stadion Erve Asito.



Pikant detail: als eerstedivisionist mag Heracles niet meedoen aan de stemming waarvoor de eredivisie-clubs nu staan. De Tukkers staan straks, bij de mogelijke promotie, zeer waarschijnlijk dus voor een voldongen feit.

Dat neemt niet weg dat het einde van het kunstgras-tijdperk nadert in het Nederlands betaald voetbal. Over een kleine drie jaar is voetballen op plastic gras voorbij in de eredivisie.

Afgelopen zomer werd het kunstgras op Het Kasteel van Sparta al vervangen.