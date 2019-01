Kunststukje invaller Stokkers bezorgt Vitesse enorme kater in Sittard

Vitesse verzuimde daarna de marge snel te verdubbelen. Na negentien minuten scoorde Darfalou op aangeven van Martin Ødegaard wel, maar de Algerijn verkeerde in buitenspelpositie. Vijf minuten later schoot Navarone Foor bij een vrije kans op de lat. Foor schoot even later ook nog over op aangeven van Ødegaard. Maar de Noor had daar zelf moeten schieten.



Vitesse gaf in de eerste helft één kans weg. Na veertig minuten brak Lisandro Semedo door op aangeven van André Vidigal. Hij schoot over. De Limburgers claimden in de blessuretijd van de eerste helft ook nog, tevergeefs, een strafschop, na een duel tussen Maikel van der Werff en Andrija Novakovic.



Meteen na rust kreeg Vitesse alweer een kans. Darfalou brak uit, maar strandde op doelman Koselev. En nog voor het uur ging een schot van Ødegaard net naast.