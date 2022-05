Kurt Elshot komt als integratiecoach schrijnende situaties tegen: ‘Leven hangt af van factoren als pech en geluk’

Kurt Elshot groeide op in de rauwe Groningse Goudsbloemstraat, op penalty-afstand van het Oosterpark-stadion. Later, als prof van NAC, huisde hij een poosje in rumoerig Antwerpen. Als gepensioneerd voetballer zoog hij gretig het uitgaansleven van Amsterdam in zich op. Om tussendoor nog een tijdje zelfgemaakte kleding te verkopen in een tot atelier omgebouwde school in Deventer. In die zin is het leven van de geboren globetrotter nu een stuk overzichtelijker. De voormalig rechtsback is, zoals zijn functie officieel heet, coach werk en participatie bij de gemeente Groningen. ,,Ambtenaar, ja”, zegt Elshot, lachend. ,,Maar dan een zonder de bekende broodtrommel onder zijn snelbinders.”