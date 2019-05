Kuyt: Ik ben benieuwd wat dit voor exta's oplevert

Play-offs Nacompeti­tie is een kerkhof voor eredivisie­clubs

14:22 De Graafschap en Excelsior ontliepen rechtstreekse degradatie, maar kijk niet gek op als vanavond het doek alsnog valt in de play-offs. Slechts twee eredivisionisten lukte het de laatste vijf jaar om zich via de nacompetitie te handhaven. Het is ook nog het laatste jaar dat er twee eredivisieclubs in de nacompetitie terecht komen. Vanaf volgend seizoen degraderen de nummer 17 en 18 namelijk rechtstreeks naar de eerste divisie.