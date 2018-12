Kyle Ebecilio duikt op bij ADO Den Haag

KNVB zet deur voetbalpi­ra­mi­de open voor Feyenoord

De KNVB biedt clubs die tot op heden geen trek hadden om aan te sluiten in de voetbalpiramide straks een kans om alsnog toe te treden. De clubs die nu in een aparte competitie wedstrijden afwerken, moeten straks één kampioen afleveren. Die club zou in de derde divisie kunnen instromen.