LA Galaxy-directeur Te Kloese in beeld om Koevermans bij Feyenoord op te volgen

Van Bodegom had Te Kloese al eerder op het oog voor een dienstverband in de Kuip, maar destijds had de voormalig amateurvoetballer van Huizen nog geen trek in een terugkeer naar Nederland. Die kans lijkt nu ook niet groot, Te Kloese heeft tal van aanbiedingen in Mexico en de Verenigde Staten en dat staat nog los van de vraag of iedereen binnen Feyenoord is gekend in de actie om Te Kloese al informeel te benaderen. De 47-jarige wil niet op de eventuele interesse ingaan.