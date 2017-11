La Gazzetta dello Sport vraagt zich af: Is Zwolle het nieuwe Leicester?

PEC staat derde in de eredivisie, met evenveel punten als nummer twee Ajax. De meest succesvolle seizoensstart voor de Zwollenaren ooit. En dus is de link met Premier League-sensatie Leicester City - dat twee seizoenen geleden verrassend kampioen van Engeland werd - snel gemaakt.

Kampioensfeest

Maar, zo laat Bram van Polen optekenen in de Italiaanse krant, 'het Leicester-scenario is puur cabaret. In deze contreien houden ze wel van een grapje'. Hij verwijst daarmee ook naar het kampioensfeest dat door de fans al via een Facebookevenement is aangekondigd.



PEC-trainer John van 't Schip, die zijn laatste vier seizoenen als voetballer uitkwam voor het Italiaanse Genoa, wordt geprezen door journalist Alec Cordolcini. Hij zou 'een evenwichtige groep waar ervaringen en jeugdige frisheid hand in hand gaan' hebben gecreëerd.