‘Laat ook oud-spelers of trainers VAR zijn’

Onderzoek Enquête eredivisie: De VAR moet blijven

10:10 De VAR moet blijven! Dat is de conclusie na een enquête die deze krant hield onder alle aanvoerders en trainers van de eredivisie. Goed, er is er ruimte voorbetering op allerlei gebieden, maar over het algemeen is het spel er eerlijker op geworden, vinden ze. ,,Er is veel onrust en oneerlijkheid weggehaald.”