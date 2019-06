Laat Van Dijk en Wijnaldum nog even rusten, tegen Engeland staan ze er gewoon

In Portugal voegen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zich bij Oranje. Twee dagen voor de halve finale van de Nations League, waarin Oranje het opneemt tegen de Engelsen. Of ze hebben zich op het moment van dit schrijven al bij de selectie van Ronald Koeman gevoegd, dat kan ook. Dat is onduidelijk, want de KNVB houdt vandaag de poorten van het trainingscomplex in Lagos potdicht. Morgen is er wel een kort moment om de winnaars van de Champions League te zien en te spreken.

Dat moment was er wel al zaterdagnacht in het Wanda Metropolitano in Madrid. Daar liepen veel van de spelers van Liverpool, ondanks het feit dat ze zojuist de grootste prijs in hun leven hadden gewonnen, met forse passen langs de massaal aanwezige pers. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum niet. Ze werden in hun rug geduwd door beveiligers, gesmeekt om haast te maken, maar zelfs het feit dat de motoren van de spelersbus al ronkten voor de terugreis naar het hotel was voor de Nederlanders geen reden om zich te haasten.

Luister hier naar de AD Voetbalpodcast:

Virgil van Dijk vertelde over de lange weg die hij had afgelegd. Over de kramp die in zijn kuit schoot op het moment dat de Koreaan Heung-min Son aanzette voor de gelijkmaker. Over de stugge opstelling van de Spaanse beveiligers in hun pogingen om de kinderen het veld op te halen.

Wijnaldum vertelde over het feit dat hij geen alcohol zou nuttigen en terwijl hij dat deed liepen zijn ploeggenoten met flesjes bier achter hem langs. Wijnaldum en Van Dijk willen zo graag nog met Oranje nog presteren in de laatste week van een lang en zwaar seizoen.

Wijnaldum vertelde het met het vrolijke gezicht dat we allemaal kennen. In al die jaren brak hij maar eenmaal een interview voortijdig af. Een journalist was bij Huis ter Duin op zijn knieën gaan zitten om de hippe sneakers te fotograferen. Die waren, om het zo simpel mogelijk te omschrijven, uitgerust met kleurige bultjes aan de bovenkant. Het was de periode dat Memphis Depay onder vuur lag omdat hij met een hoed binnenwandelde bij een keer op keer falend Oranje en Wijnaldum schaarde de poging van de journalist om hem zo te fotograferen in dat rijtje. En dus stopte hij met praten.

De journalist is al lang gestopt met dit werk, maar Wijnaldum groette hem tot de laatste dag vriendelijk. Keurig en welgemanierd.

Beide spelers zijn volgens de berichten op tijd om de dode spelmomenten nog te kunnen doornemen voor de wedstrijd tegen de Engelsen. Maar dan nog. Topspelers hebben weinig informatie nodig. Denk aan Vincent Kompany, die de Belgen een jaar geleden langs Brazilië kopte tegen Brazilië in de WK-kwartfinale. De speler van Manchester City miste de meeting over de dode spelmomenten omdat hij lag te slapen. Kompany was moe, net als Van Dijk en Wijnaldum dat nu zijn.

Met Thierry Henry haalde Kompany later de bespreking inhalen. Sterker nog, op voorspraak van Kompany veranderden de Belgen hun aanpak. De bondscoach van Brazilië was vijf dagen op bezoek geweest bij Manchester City en had de aanpak van Guardiola bij corners gekopieerd. ,,Ik gaf de zwaktes aan van het verdedigen van die corners en zei tegen Henry: ,,Ik ga zo lopen en zeg tegen Chadli dat hij die bal precies daar geeft”, zei Kompany later tegen Sporza. De Belg scoorde. ,,Alleen maar omdat ik in die meeting te laat was.’’

Laat Van Dijk en Wijnaldum maar lekker uitrusten. Donderdag in Guimaraes zullen ze er vast weer staan.