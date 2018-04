Lachman helpt worstelend Excelsior uit het drijfzand

Door Tim Niemantsverdriet



Zo hielp de verdediger van Willem II de thuisploeg hoogstpersoonlijk uit het drijfzand. Een kleine week na de 5-0 nederlaag bij Feyenoord wilde Mitchell van der Gaag een reactie zien van zijn ploeg ('we stonden voor lul'). Maar de Kralingse motor sputterde opnieuw in de beginfase, waarin spaarzame momenten van ijver overschaduwd werden door kolderiek concentratieverlies.



De 0-1 was er zo eentje. Een voorzet van rechtsback Fernando Lewis leek betrekkelijk gemakkelijk onderschept te worden door doelman Theo Zwarthoed, die echter pijnlijk over de bal heen dook en deze alleen zo van richting veranderde dat 'ie precies voor de voeten van Fran Sol rolde. Had de topscorer van de eredivisie met een blinddoek op rondgelopen, dan nog had hij zijn zestiende treffer van het seizoen binnengeschoven.



De Spanjaard stond later in de wedstrijd ook met zijn ogen te knipperen, hoe het toch mogelijk was dat de voorhoede van Excelsior vergelijkbare kansen wél om zeep wisten te helpen. Van Duinen hoefde de bal alleen nog aan te raken, maar liet dat na. Stanley Elbers nam wel heel veel tijd om wat Tilburgse benen te verschalken.



Tien punten pakte Excelsior tot vanavond pas in het eigen Van Donge & De Roo Stadion, de laatste overwinning dateert van eind december. En je kreeg zo af en toe het idee dat het elftal de titel 'slechtste thuisploeg van de eredivisie' maar wat graag over de streep wilde trekken.



Scoren deed Elbers overigens wel, vlak voor rust, toen hij geen tijd kreeg om na te denken en Khalid Karami's voorzet fraai achter het standbeen langs tot doelpunt promoveerde. Meer afstand nemen lukte ondanks legio kansen niet, waardoor Willem II richting het einde van de wedstrijd steeds meer ging geloven in nog tenminste een puntje.



De eerste nederlaag onder interim-trainer Reinier Robbemond kon echter niet meer afgewend worden. Excelsior kan door de 2-1 zege vanavond ook officieel lijfsbehoud vieren, wanneer Roda JC niet wint van PEC Zwolle.