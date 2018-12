Lamlendig Feyenoord morst ook in Den Haag

Volledig scherm ADO Den Haag - Feyenoord © AD Sportwereld

Door Mikos Gouka

Er straalde in de openingsfase een bepaalde lamlendigheid af van Feyenoord. En dat bleef niet lang zonder gevolgen. Bart Nieuwkoop bracht zichzelf in problemen, herstelde dat euvel met een overtreding op Aaron Meijers maar kreeg snel de rekening gepresenteerd. Nasser El Khayati krulde de toegekende vrije trap keurig over de muur naast Justin Bijlow in de bovenhoek: 1-0.

Feyenoord oogde apathisch, behalve als Robin van Persie in het spel werd betrokken. De routinier had het niet makkelijk met de stevig ingrijpende Wilfred Kanon in zijn nek. Op slag van rust ontsnapte hij aan de aandacht van zijn tegenstanders. Zijn voorzet werd door Steven Berghuis hard achter keeper Robert Zwinkels. Daar bofte Feyenoord want kort voor de gelijkmaker kreeg Lex Immers een prima mogelijkheid om voor 2-0 te zorgen. De Haagse middenvelder schoot hoog over.

Na rust kabbelde het duel voort. Feyenoord had een bevlieging van Sam Larsson nodig om op voorsprong te komen. De Zweed oogde nauwelijks geïnspireerd, maar zijn doelpunt verraadde zijn klasse toch. Feyenoord slaagde er niet in om de lamlendigheid van zich af te schudden.

Bart Nieuwkoop hing zo lang aan de rug van Tom Beugelsdijk dat Kevin Blom een strafschop moest toekennen. Dat vergde overigens wat tijd want Blom gaf eerst een vrije trap en keek daarna op advies van de VAR in Zeist naar de beelden. De strafschop was een prooi voor El Khayati, qua rendement inmiddels een fenomeen in de eredivisie. Bij de actie kreeg Bart Nieuwkoop ook nog eens zijn tweede gele prent.