Lammers besluit trainingskamp met twee treffers: ‘Alle energie eruit geperst’

VideoOok Sam Lammers (23) heeft zich op het trainingskamp van PSV laten gelden. De spits vertolkte met twee doelpunten een belangrijke rol in de 3-0 oefenzege op KFC Uerdingen. Daarmee maakte ook hij duidelijk dat hij in aanmerking komt voor één van de twee spitsposities in het systeem van PSV.

Het trainingskamp van PSV was pittig, stelde Lammers na de zege op Uerdingen. ,,We hebben heel hard gewerkt, daarom begonnen we ook niet fris aan de laatste wedstrijd. We hebben de laatste energie eruit geperst, het was lekker dat ik er zelf nog twee maakte”, zei de tweebenige aanvaller, die bijna elke dag twee keer trainde en zaterdag tegen SC Verl ook al 45 minuten maakte. ,,Elk trainingskamp wordt er hard gewerkt, nu ook. Er wordt gehamerd op intensiteit. We trainen niet superlang, maar wel vrij veel. En alles wat we doen, is op hoog tempo.”

Verder merkt hij dat iedereen onder de nieuwe trainer voor zijn kansen gaat. Voor Lammers zelf liggen er in het 4-4-2-systeem twee kansen om zich in de basis te spelen. Hij speelde in het verleden vooral als puntspeler in een 4-3-3-formatie, maar ziet ook de voordelen van 4-4-2. ,,Als je goed samenwerkt met twee spitsen, heb je heel veel ruimtes. Je moet wel zorgen dat je niet statisch speelt.” Hij moet nog het meest wennen aan het druk zetten in verdedigend opzicht. ,,In aanvallend opzicht ben je heel vrij. Je hoeft nu ook niet altijd diep in de spits te blijven.”

Volledig scherm Sam Lammers viert de 2-0 tegen KFC Uerdingen met Michal Sadilek en Noni Madueke. © BSR Agency

‘Mooi seizoen draaien’

Ook qua inhoud is de aanvaller de afgelopen week sterker geworden. Hij voelt zich goed, fit. ,,We zijn pas een paar weken bezig, ik kan nog een stuk fitter worden. Het was nu ook heel benauwd, we hebben nog een aantal weken om aan onze fitheid te werken.” Lammers wil vooral ‘een mooi seizoen draaien’ met PSV, nadat hij vorig jaar met het nodige blessureleed kampte. Toen hij eenmaal fit was, brak het coronavirus uit. ,,Ik ben heel blij dat ik weer wedstrijden kan spelen. Daar ga ik van genieten dit seizoen. En hopelijk mijn doelpuntjes meepikken.”

Volledig scherm Sam Lammers schoot met scherp tegen KFC Uerdingen. © ANP