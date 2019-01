Lammers en Serrarens beginnen trefzeker, Tapia meteen belangrijk

Cijfers speelronde 18Sam Lammers was de grote man van de spectaculaire speelronde 18 in de Eredivisie, de eerste speelronde na de winterstop. De spits van Heerenveen kreeg een 8 voor zijn optreden in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Alleen Paal en Clement (PEC Zwolle), Bruns (FC Groningen), Tapia (Willem II), Serrarens (De Graafschap) en Van Bergen (ook van Heerenveen) konden volgen. Zij scoorden een 7,5.

Veel onvoldoendes werden genoteerd bij Heracles Almelo. Droste, Kuwas en Peterson kregen een 4. Datzelfde cijfer kregen ook Jensen (FC Utrecht), Mets (NAC) en Ninaj (Fortuna Sittard.)

Vitesse – Excelsior 3-2

Vitesse: Eduardo 6; Karavaev 5,5, Van der Werff 6,5, Clarke-Salter 6, Büttner 6,5 (90. Ali -); Serero 7, Foor 6,5, Ødegaard 6; Beerens 6, Darfalou 5 (72. Margaret -), Linssen 6,5 (46. Clark 6)

Excelsior: Damen 6; Fortes 5, Mattheij 5,5, Oude Kotte 5,5, Burnet 5; Schouten 6,5, Messaoud 5 (75. Anderson -), Koolwijk 6,5; Edwards 6 (84. Hadouir -), Ómarsson 5 (55. El Hamdaoui 5,5), Bruins 6,5

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the match: Thulani Serero was voor Vitesse vrijdagavond weer eens ‘onzichtbaar’ belangrijk voor Vitesse. De Zuid-Afrikaan zorgde voor evenwicht op het middenveld waardoor Vitesse met een goed resultaat uit de winterstop kwam.

AZ – FC Utrecht 3-0

AZ: Bizot 6; Van Rhijn 7, Vlaar 6,5, Koopmeiners 6,5, Ouwejan 6,5; Midtsjø 7, Maher 7, Til 5, Stengs 6,5, Seuntjens 5,5, Idrissi 7 (81. Wuytens -)

FC Utrecht: Jensen 4; Klaiber 6,5, Letschert 6,5, Bergström 7, Gavory 5; Gustafson 5, Van Overeem 6,5, Emanuelson 5,5 (72. Van de Streek -); Kerk 4,5 (81. Boussaid -), Venema 5 (46. Bahebeck 6), Tannane 5

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: Adam Maher speelde zaterdagavond zijn beste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij de club waar hij zijn carrière begon. Samen met Frederik Midtsjø bepaalde hij het tempo van de wedstrijd en drong hij FC Utrecht met name in de eerste helft ver terug.

Volledig scherm Calvin Stengs maakte na een fraaie solo de 3-0 namens AZ tegen FC Utrecht. © Proshots/Joep Leenen

ADO Den Haag – VVV-Venlo 2-4

ADO Den Haag: Zwinkels 5; Troupée 5 (83. Havekotte -), Pinas 5,5, Kanon 6, Meijers 6; Immers 6, El Khayati 6,5, Bakker 6; Becker 7, Falkenburg 6,5 (62. Goppel -), Lorenzen 5,5 (62. Zhang -)

VVV: Unnerstall 7; Rutten 5,5, Promes 6, Röseler 6, Kum 5 (46. Dekker 5,5); Post 6, Seuntjens 6, Susic 6,5 (75. Linthorst); Opoku 6, Mlapa 6 (90. Grot), Joosten 6,5

Scheidsrechter Manschot 6

Man of the match: Dat VVV dit seizoen zo goed presteert komt ook door de belangrijke reddingen van doelman Lars Unnerstall. Tegen ADO was hij weer belangrijk voor de ploeg van trainer Maurice Steijn.

PEC Zwolle – Feyenoord 3-1

Feyenoord: Bijlow 5,5 (61. Vermeer -), St. Juste 4, Van Beek 5, Van der Heijden 5 (82. Botteghin -), Verdonk 5; Clasie 5, Van Persie 6 (70. Toornstra -), Vilhena 5,5; Berghuis 5, Jørgensen 5, Larsson 5

PEC Zwolle: Van der Hart 7; Ligeon 6,5, Lam 7, Van Polen 7, Paal 7,5; Bouy 6,5, Clement 7,5 (79. Dekker -), Namli 6,5; Van Crooij 6 (74. Elbers -), Thy 6,5, Van Duinen 7

Scheidsrechter: Van Boekel 5

Man of the match: Pelle Clement kwam deze winterstop over van Reading waar hij al lange tijd niet had gespeeld. Tegen Feyenoord was dat laatste niet te zien. Hij was op het middenveld heer en meester.

Volledig scherm Pelle Clement met zijn trainer Jaap Stam. © Niels Boersema

FC Groningen - Heracles Almelo 3-0

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6,5, Chabot 6, Handwerker 6, Bel Hassani 6 (59. Hrustic 6), Memisevic 6, Bruns 7,5 (85. Van de Looi -), Warmerdam 6,5; Sierhuis 6 (67. Reis -), Mahi 6

Heracles: Blaswich 6; Droste 4, Rossmann 6, Van den Buijs 5, Czyborra 5,5; Van Nieff 5 (46. Osman 5,5), Merkel 5, Duarte 5; Dos Santos 6, Kuwas 4 (78. Konings -), Peterson 4 (70. Dalmau -)

Scheidsrechter: Blom 7

Man of the match: Nieuweling Thomas Bruns was direct belangrijk in de eerste wedstrijd van zijn club FC Groningen. Hij kwam in de winterstop over van Vitesse en scoorde tegen Heracles direct twee keer.

Willem II – NAC Breda 2-0

Willem II: Wellenreuther 6; Lewis 6,5, Meissner 6,5, Peters 7, Heerkens 6; Llonch 7, Crowley 7, Tapia 7,5 (83. Anita - ); Dankerlui 6, Kristinsson 5 (46. Pavlidis 6,5), Özbiliz 6,5 (71. Vrousai -)

NAC Breda: Van Leer 5,5; Karami 5, Klomp 5 (67. Lundqvist -), Koch 4,5, Mets 4 , Van Anholt 5; Verschueren 5, El Allouchi 4,5, Korte 5 (75. Kastaneer -); Rosheuvel 4,5, Te Vrede 5 (80. Van Hooijdonk -)

Scheidsrechter: Kuipers 7,5

Man of the match: Renato Tapia kwam bij Feyenoord niet aan de bak. Bij Willem II startte de middenvelder uit Peru vandaag direct in de basis. Direct blonk hij uit in zijn eerste Brabantse derby tegen NAC.

Volledig scherm Renato Tapia met zijn nieuwe teamgenoot Pol Llonch. © Marcel van Dorst/Pro Shots

De Graafschap – Fortuna Sittard 5-1

De Graafschap: Jurjus 6,5; Owusu 6,5, Straalman 7, Van de Pavert 6,5, Tutuarima 6; Matusiwa 7, Vet 7, El Jebli 7; Narsingh 7 (77. Van Mieghem -), Serrarens 7,5 (90. Bakker -), Burgzorg 7,5 (81. Thomassen -)

Fortuna Sittard: Koselev 5; Ciranni 4,5, Ninaj 4, Heerings 4,5, Pinto 5, Hutten 5 (46. Lamprou 5,5), Rodriguez 5, Diemers 4,5 (77. Smeets), El Messaoudi 5, Stokkers 5 (46. Dobos 5,5), Novakovic 5

Scheidsrechter: Mulder 7

Man of the match: Fabian Serrarens was de grote man bij De Graafschap tijdens de grootste overwinning van het seizoen van de Superboeren. Drie keer scoorde de Amsterdammer. Twee keer verzorgde Delano Burgzorg de assist.

FC Emmen – PSV 2-2

FC Emmen: Scherpen 6; Klok 6, Veendorp 6, Bakker 6, Cavlan 6,5; Bannink 6 (79. Marinus -), Bijl 5,5, Chacón 6,5 (87. Neidhart -), Jansen 7; Arias 5, De Leeuw 6 (78. Pedersen -)

PSV: Zoet 5,5; Dumfries 6, Schwaab 5,5, Viergever 5,5, Angeliño 6; Rosario 7, Hendrix 5, Gutiérrez 5 (70. Malen -); Bergwijn 5, De Jong 6,5, Lozano 5 (87. Pereiro -)

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Met zijn twee treffers in de slotfase was eigenlijk Nicklas Pedersen natuurlijk de man van de wedstrijd maar de Deen speelde te weinig om in aanmerking te komen voor een cijfer. Daarom werd de ook sterk spelende Anco Jansen dat. Hij kreeg een 7.

Ajax – Heerenveen 4-4

Ajax: Lamprou 4,5; Mazraoui 6,5, De Ligt 6.5, Blind 6, Sinkgraven 5 (68. Kristensen -); Schöne 6, De Jong 6,5; Ziyech 6, Van de Beek 6 (69. Neres -), Tadic 6,5; Dolberg 5. (79. Huntelaar -)

Heerenveen: Hahn 7, Floranus 6,5, Høegh 6,5, Pierie 7, Woudenberg 7, Schaars 6 (64. Kongolo -), Van Amersfoort 6,5, Vlap 6, Van Bergen 7,5 (82. Bruijn -), Lammers 8, Zeneli 6,5

Scheidsrechter: Gözübüyük 5

Man of the match: Sam Lammers was zondag een plaag voor de defensie van Ajax. De van PSV gehuurde spits scoorde twee keer mocht even hopen op een strafschop toen Ajax-doelman Lamprou een overtreding op hem leek te maken. De VAR besliste anders.