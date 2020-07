Lammers jaar na knieblessure: ‘Ineens ging streep door alle plannen’

Maxi Romero: PSV heeft me het afgelopen jaar niet laten verpiete­ren

9:22 Voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Nederland sprak spits Maxi Romero afgelopen maandag met de pers over zijn situatie. ,,PSV heeft me het afgelopen seizoen niet laten verpieteren”, zei de 21-jarige aanvaller over zijn huurperiode in thuisland Argentinië.