Lamprou bezorgt Fortuna Europese dromen

Door Dennis van Bergen



De fanatiekste aanhang van Fortuna hief het clublied nog maar eens aan, kort na het allerlaatste fluitsignaal in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Hun ploeg was niet eens zo gek veel beter geweest dan de Rotterdamse club, maar boekte toch een tamelijk duidelijke overwinning op de Rotterdamse club. En dat wilde de Limburgse stad weten. Terwijl de regendruppels uit de hemel naar beneden kletterde, vierde het stadion uitbundig feest.



Middelpunt van de festiviteiten: Lazaros Lamprou. De Griek had met twee treffers een belangrijk portie bijgedragen aan de 4-1 overwinning voor de ploeg van René Eijer. In een gelijkwaardige eerste helft kreeg Excelsior aanvankelijk de beste mogelijkheden via onder anderen Mounir el Hamdaoui, maar was het Fortuna Sittard dat al vrij snel een tamelijk riante positie kwam. En beide keren was het Lamprou, de beste man op het drassige veld in Sittard, die prachtig scoorde. De eerste krulde hij van grote afstand achter doelman Alessandro Damen van de Rotterdammers. De tweede treffer kwam voort uit een individuele actie, waarbij de defensie van Excelsior er niet goed uitzag.



Lamprou is een van de spelers die bij Fortuna het verschil maken. Maar zo zijn er meer. José Rodriguez bijvoorbeeld, telg uit de Real Madrid-academie. Of Mark Diemers. Laatstgenoemde schoot de thuisclub halverwege de tweede helft op 3-1, nadat Excelsior in de tussentijd aansluiting had gevonden via Ali Messaoud. Andrije Novakovich maakte in de slotminuten vervolgens de 4-1.



Wat er gebeurd zou zijn als Excelsior kort voor de 3-1 op gelijke hoogte zou zijn gekomen via Jeffry Fortes, die van dichtbij over kopte? Of later via Jerdy Schouten (schot gekeerd door Fortuna-doelman Alexei Koselev) weer dichterbij was gekropen? Niemand die er na afloop om maalde in Sittard, de stad die de laatste jaren klap op klap incasseerde na wéér een bijna-bankroet van Fortuna Sittard.



Gedecideerd sprongen de spelers in het geel/groen na het laatste fluitsignaal mee op de klanken van het tribunegezang. Op de plek waar bijna twee decennia lang werd geleden, wordt nu hardop gedroomd over Europees voetbal.