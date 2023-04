Landstitel raakt steeds verder uit zicht voor Ajax na sof in Deventer

De landskampioen die halverwege de Klassieker van voor de interlandbreak virtueel de koppositie nog in handen had, moest in Deventer de tweede plek heroveren tegen de enige eredivisionist van wie het al drie keer op rij niet had gewonnen. Sinds de promotie in 2021, beet Ajax zich in eigen huis twee keer stuk op Go Ahead Eagles. De laatste ontmoeting in de Adelaarshorst ging zelfs verloren (2-1).



Toen kon de latere kampioen zich nog wel puntverlies veroorloven, maar dat was bij het ingaan van de laatste serie wedstrijden wel anders met zes punten achterstand op koploper Feyenoord en PSV dat gisteren tegen NEC de tweede plek overnam. Trainer John Heitinga stelde deze week ondanks de zes punten achterstand op Feyenoord de titelstrijd niet op te geven. Krankzinnige apotheoses met verrassende kampioen had hij wel vaker gezien.