Lang met wedstrijdbal naar huis: ‘Iedereen heeft er een handtekening op gezet’

Uiteindelijk bleek Van Boekel niet de beroerdste en kreeg Lang de bal. ,,Al mijn ploeggenoten hebben er een handtekening opgezet", vertelde hij bij FOX Sports. ,,Die bal gaat mee naar huis.”



Drie keer scoren in je eerste basisoptreden in de eredivisie. Het overkwam Lang in de Veste. ,,Dat is een droom”, zei de aanvaller die speeltijd kreeg omdat David Neres en Zakaria Labyad wegens blessures niet beschikbaar waren. ,,Ik heb lang geduld moeten hebben, maar dit was mijn kans. Het is mooi dat ik die heb gegrepen.”



,,We begonnen slecht. Ik deed het ook niet goed bij die 2-0 van Twente”, bekende Lang. ,,Maar na die 2-1 van mij kwamen we steeds beter in de wedstrijd. Bij mijn derde doelpunt had ik een beetje geluk”, doelde hij op een misverstand in de defensie van de thuisploeg. ,,Maar geluk moet je ook afdwingen.”



Lang speelde de wedstrijd niet uit. ,,Ik had kramp in beide kuiten”, vertelde hij. ,,Het was al een tijdje geleden dat ik een hele wedstrijd heb gespeeld. Dat ga je wel voelen na 70 minuten.”



Bekijk hier de samenvatting van FC Twente-Ajax! (Premium)