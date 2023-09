Langstlopende sponsorverbintenis Philips en PSV krijgt plekje in Guinness book of records

Philips en PSV komen samen in het Guinness book of records. Ze hebben volgens Philips een plekje verworven met de langstlopende sponsorverbintenis ter wereld. Philips-topman Roy Jakobs en PSV-baas Marcel Brands nemen vrijdag de bijbehorende oorkonde in ontvangst, meldt het bedrijf.

Philips richtte PSV (Philips Sport Vereniging) op in 1913, deze week 110 jaar geleden. Nu komt erkenning als ‘Longest time to sponsor a sports team’ in het Guinness book of world records. De Nederlandse partijen snoepen naar eigen zeggen de titel af van de Ford Motor Company en de Australische Geelong Football Club (98 jaar samenwerking).

,,Philips staat natuurlijk aan de basis van het verleden, het heden en de toekomst van onze club’’, zegt Marcel Brands, algemeen directeur bij PSV. ,,Hoewel de invulling van het sponsorship in de loop der jaren is veranderd, zijn we onverminderd blij met de inzet van Philips. We blijven samen innoveren en trekken samen op in maatschappelijke initiatieven, waarin we de hele regio betrekken.’’

Ter gelegenheid van de vermelding in het beroemde boek is een video gemaakt met wijlen Frits Philips in de hoofdrol. De destijds zo populaire ‘meneer Frits’ stapt daarin zogenaamd van het voetstuk onder zijn monument, loopt Eindhoven in en constateert tot zijn genoegen dat zijn bedrijf en de voetbalclub “nog steeds samen de schouders eronder zetten”.