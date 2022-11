Lars Unnerstall blijft Feyenoorders, PSV'ers en verdwaalde Ajacied voor: dit waren de uitblinkers in de eredivisie

Het eerst deel van het eredivisieseizoen zit erop en het WK komt eraan! Pas op 6 januari wordt de Nederlandse competitie hervat en dus is dit een mooi moment om de balans op te maken. Lars Unnerstall is glansrijk de beste speler van dat eerste seizoensdeel geworden. De keeper van FC Twente staat na 14 van de 34 wedstrijden bovenaan in ons spelersklassement.

Voor een WK-selectie komt hij de Duitser niet in aanmerking, maar in de eredivisie is toch veruit de beste. Unnerstall houdt Feyenoorder Gernot Trauner en PSV-aanvoerder Cody Gakpo nog ver onder zich. In een top tien met verder nog drie spelers van koploper Feyenoord, twee PSV’ers en een haast verdwaalde Ajacied.

Voor Daishawn Redan van FC Utrecht is het fijn dat de eerste seizoenshelft erop zit. Danny Makkelie is een vertrouwd gezicht op de nummer een-positie van het scheidsrechtersklassement.

Beste spelers eredivisie

1. Lars Unnerstall (FC Twente) 6,92 (13)

2. Gernot Trauner (Feyenoord) 6,79 (14)

3. Cody Gakpo (PSV) 6,75 (14)

4. Sebastian Szymanski (Feyenoord) 6,75 (10)

5. Xavi Simons (PSV) 6,71 (14)

Jordy Clasie (AZ) 6,71 (14)

7. Iliass Bel Hassani (RKC) 6,71 (12)

8. Kenneth Taylor (Ajax) 6,64 (11)

David Hancko (Feyenoord) 6,64 (11)

10. Ramiz Zerrouki (FC Twente) 6,54 (14)

Tijjani Reijnders (AZ) 6,54 (14)

Andries Noppert (Heerenveen) 6,54 (14)

Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) 6,54 (14)

Volledig scherm Daishawn Redan. © Pro Shots / Shane Winsser

Slechtste spelers eredivisie

1. Daishawn Redan (FC Utrecht) 5,20 (10)

2. Bilal Ould-Chikh (FC Volendam) 5,25 (10)

3. Richairo Zivkovic (FC Emmen) 5,35 (13)

4. Jamie Jacobs (Cambuur) 5,41 (11)

Couhaib Driouech (Excelsior) 5,41 (11)

6. Brian Plat (FC Volendam) 5,42 (13)

7. Melle Meulensteen (Vitesse) 5,46 (10)

8. Carlens Arcus (Vitesse) 5,46 (14)

9. Enzo Cornelisse (Vitesse) 5,46 (12)

10. Isak Määtä (FC Groningen) 5,54 (14)

Volledig scherm Danny Makkelie. © ANP

Beste scheidsrechters eredivisie

1. Danny Makkelie 6,40 (10)

2. Jochem Kamphuis 6,38 (8)

3. Serdar Gözübüyük 6,25 (10)

4. Edwin van de Graaf 6,25 (8)

5. Dennis Higler 6,22 (9)

6. Joey Kooij 6,21 (7)

7. Allard Lindhout 6,15 (10)

8. Martin van den Kerkhof 6,14 (7)

9. Bas Nijhuis 6,13 (8)

10. Pol van Boekel 6,07 (8)

Beste speler per club

Feyenoord:

Gernot Trauner 6,79 (14 wedstrijden)

Net als vorig seizoen nooit versagende, haast foutloze verdediger. Niet meer weg te denken bij Feyenoord.

Ajax:

Kenneth Taylor 6,64 (11 wedstrijden)

WK-ganger Kenneth Taylor brak in dit miserabele seizoen door bij Ajax en is direct de beste speler.

PSV:

Cody Gakpo 6,75 (14 wedstrijden)

Was afgelopen zomer bijna vertrokken. Bewees daarna zijn onschatbare waarde voor PSV.

AZ:

Jordy Clasie 6,71 (14 wedstrijden)

Als het lichaam mee had gewerkt was Clasie onderdeel geweest van de WK-selectie van Oranje. Bezig aan zijn beste seizoen sinds tijden.

Volledig scherm Jordy Clasie (l) in duel met Iliass Bel Hassani. © ANP

FC Twente:

Lars Unnerstall 6,92 (13 wedstrijden)

De beste speler van de eredivisie is een boomlange keeper die er onder andere voor zorgt dat FC Twente in Nederland de minste tegengoals moet slikken.

Sparta:

Arno Verschueren 6,50 (10 wedstrijden)

Seizoenrevelatie Sparta kent in de Belg Arno Verschueren een grote uitblinker. Scoorde dit seizoen al zes keer waarvan vier goals in de laatste drie wedstrijden.

FC Utrecht:

Vasilios Barkas 6,39 (14 wedstrijden)

Krijgt elke week complimenten van trainer Henk Fraser. FC Utrecht heeft eindelijk weer een stabiele doelman.

Heerenveen:

Andries Noppert 6,54 (14)

Doelman die volgens bondscoach Louis van Gaal het meest in vorm is van al zijn doelmannen. Dat weten ze bij Heerenveen ook.

NEC:

Jasper Cillessen 6,54 (13)

Over de meest besproken doelman van het afgelopen weekeinde is veel gezegd maar nog niet dat hij dit seizoen ruimschoots de beste speler van NEC is.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Pro Shots / Stefan Koops

RKC:

Iliass Bel Hassani 6,71 (12)

Met een rode kaart eindigde de eerste seizoenshelft van Iliass Bel Hassani bepaald niet stijl. De middenvelder had zich na magere jaren juist opgewerkt.

Go Ahead Eagles:

Jeffrey de Lange 6,54 (14 wedstrijden)

De bij Ajax opgeleide Jeffrey de Lange lijkt voor Go Ahead Eagles een schot in de roos. Werd afgelopen zomer opgepikt als reservedoelman van FC Twente.

Fortuna Sittard:

Ivor Pandur 6,32 (11 wedstrijden)

Profiteerde van de trainerswissel bij Fortuna en bleek direct de meest constante factor van het elftal.

Vitesse:

Kacper Kozlowski 6,35 (10 wedstrijden)

Als Vitesse straks een hele seizoenshelft kan beschikken over Kacper Kozlowski komt het misschien toch nog goed met het seizoen van de Arnhemmers.

Excelsior:

Stijn van Gassel 6,50 (14 wedstrijden)

Alleen FC Volendam kreeg meer treffers tegen dan Excelsior maar dat lag in de regel niet aan Stijn van Gassel.

FC Groningen:

Radinio Balker 6,29 (12 wedstrijden)

Steekt met zijn cijfer opvallend hoog boven zijn medespelers uit. Vorig seizoen al bij de club maar lang geblesseerd. Nu al lichtpuntje in een aardedonker Groningen-seizoen.

FC Emmen:

Mark Diemers 6,29 (12 wedstrijden)

Huurling Diemers toont wekelijks aan dat hij eigenlijk te goed voor dit FC Emmen.

Cambuur:

Mees Hoedemakers 6,25 (10 wedstrijden)

Een transfer lag deze zomer in het verschiet maar hij bleef. Cambuur is er blij mee. Zonder hem zou het seizoen nog slechter verlopen.

FC Volendam:

Filip Stankovic 6,21 (14 wedstrijden)

Het kan bijna niet anders of we zien de zoon van Dejan Stankovic ooit terug bij een grotere club dan FC Volendam.