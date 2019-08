Larsson behoedt Feyenoord tegen Sparta in extremis voor enorme dreun

Feyenoord is de competitie matig begonnen. De ploeg van Jaap Stam speelde in de eigen Kuip vanmiddag met 2-2 gelijk tegen het gepromoveerde Sparta. Sam Larsson tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker.

Door Dennis van Bergen

Hij zal in negentig minuten gevoelsmatig wel wat jaartjes ouder zijn geworden, Jaap Stam. Want om nu te zeggen dat zijn Feyenoord overtuigde tegen Sparta? Niet echt. Na afloop stond een 2-2 op het bord. Die uitslag paste moeiteloos bij hoe de Rotterdamse derby was. Een waarin de ploeg van Stam het heus wel probeerde, maar waarin de gepromoveerde Spangeren tenminste gelijkwaardig waren.

Feyenoord zette in de eerste helft aanvankelijk nog wel de toon. Dit leidde onder meer tot een kans voor Orkun Kökcü, wiens inzet met enig geluk werd gekeerd door Sparta-doelman Tim Coremans. Steven Berghuis, die vandaag zijn contract in De Kuip verlengde tot 2022, probeerde het vervolgens met een lepe lob van afstand. Waarna Kökcü later eveneens nog een poging waagde namens Feyenoord, dat vanwege het overlijden van oud-trainer Gunder Bengtsson met rouwbanden speelde.

Naar mate de eerste helft vorderde beet Sparta echter steeds meer brutaal van zich af. Bart Vriends was met een kopbal gevaarlijk uit een corner, terwijl Halil Dervisoglu de vrij staande Ragnar Ache over het hoofd zag na een goed uitgespeelde aanval. Ook Mohamed Rayhi en aanvoerder Adil Auassar stichtten gevaar namens de Spangenaren.

En dat kreeg kort na rust een succesvol vervolg. Een Sparta-aanval via Ache en de sterke aanwinst Bryan Smeets leek gestrand, toen Rahyi profiteerde van geklungel in de Feyenoord-defensie. Met een van richting veranderd, maar houdbaar schot passeerde de Nederlandse Marokkaan keeper Kenneth Vermeer. De ploeg van Stam kwam vervolgens op 1-1. Uit een van de weinige goede aanvallen tekende Berghuis voor de gelijkmaker. Hierbij was Coremans, die prima keepte in het Spartaanse doel, kansloos.

Maar lang kon Feyenoord niet genieten van de hernieuwde hoop. Invaller Lars Veldwijk zorgde na goed voorbereidend werk van Ache al heel snel voor de 1-2. Ook ditmaal zag de Feyenoord-defensie er slecht uit.