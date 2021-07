Lastig dilemma voor Slot: Jahanbakhsh sparen of tijd gunnen?

De kunst van het ergens goed binnenkomen verstaat hij in elk geval, Alireza Jahanbakhsh (27). Dat bleek vanmiddag wel, kort na de oefenwedstrijd Feyenoord-PAOK Saloniki, waarin de onlangs aangetrokken aanvaller 45 minuten in actie kwam namens de Rotterdamse club. ,,Fantastisch”, noemde hij het om in De Kuip te voetballen. Maar realistisch over zijn gestel is de Iraniër ook. ,,Ik moet wel zeggen dat er nog veel is om te verbeteren, want ik heb lang niet gespeeld.”