Lazio-coach Maurizio Sarri boos op biergooiende Feyenoord-fans, Arne Slot vreest straf

De coach was ook niet te spreken over de scheidsrechter, die in zijn ogen vaak in het voordeel van Feyenoord floot. ,,En aan het doelpunt van Giménez gingen twee overtredingen vooraf, eentje op Cancellieri en daarna werd er ook nog geduwd.”

Feyenoord-trainer Arne Slot was blij met de steun van de fanatieke aanhang van Feyenoord, maar ook hij zag de bekers met bier richting de Lazio-bank gaan. ,,Die excessen zien we natuurlijk liever niet. We hebben onze fans hartstikke hard nodig, zeker straks tegen een goede tegenstander in de achtste finales. We moeten afwachten hoe de UEFA dit inschat. Maar ik heb daar wel een voorgevoel over. Dat is ontzettend jammer.”