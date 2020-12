Ledenraad boos: ‘KNVB maakt bij protest misbruik van shirts amateurclubs’

Niet op de hoogte

Bij de protestactie gebruikt de bond verschillende shirts. Welke, is onbekend. De desbetreffende clubs zijn door de KNVB vooraf niet op de hoogte gesteld van de campagne, zegt de ledenraad. Laat staan dat clubs akkoord hebben gegeven voor het gebruik van het clubembleem en -tenue. De shirts zijn immers niet voor deze protestactie bestemd. De KNVB heeft de shirts vorig jaar bemachtigd bij het 130-jarig bestaan. De bond vierde het jubileum door met clubs een uniek Oranje-shirt te ruilen voor een shirt van de vereniging. Volgens de KNVB was het doel van die actie om ‘alle shirts uit het amateurvoetbal een ereplaats te laten krijgen in Zeist.’

Normaal spreken we ons als ledenraad niet uit, maar nu willen we ons laten horen. We kunnen ook niets anders.

Het irriteert de ledenraad dat het bestuur amateurvoetbal geen overleg heeft gevoerd. ,,We werden zaterdag via een mailtje op de hoogte gesteld door de KNVB’’, verwijst Timmermans naar een persbericht dat zondag uitlekte.



Wel had de KNVB overleg gevoerd met andere sportbonden in Nederland. Kloosterman: ,,Normaal spreken we ons als ledenraad niet uit, maar nu willen we ons laten horen. We kunnen ook niets anders.’’



De KNVB was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.