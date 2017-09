Leemans: Lekker dat we Excelsior nu al op vijf punten zetten

Doelman Ögmundur Kristinsson probeerde vergeefs ploeggenoot Ryan Koolwijk te bereiken. ,,We zetten als team hoog druk en ik pakte de bal af van Koolwijk. Ik zag dat de keeper ver voor zijn goal stond en besloot te stiften. Het was een lekkere goal”, aldus Leemans.



,,We hebben de wedstrijd gedomineerd en eigenlijk maar één grote kans weggegeven: de kopbal van Jordy de Wijs in de beginfase. Na een kwartier kwamen we goed in ons spel en zag je eigenlijk dat Excelsior weinig in te brengen had. Wij bepaalden het tempo en zijn uiteindelijk de verdiende winnaar.”



De 22-jarige middenvelder denkt dat het huidige succes van VVV te danken is aan het behouden van de kampioensploeg van afgelopen seizoen: ,,Er zijn daarnaast goede versterkingen bijgekomen. We zijn echt een team.”



Volgens Leemans is deze overwinning ook vroeg in het seizoen al een cruciale: ,,Het is fijn om nu al punten te pakken tegen de concurrentie. We zetten Excelsior hiermee op vijf punten. Dat is ook vroeg in het seizoen erg lekker.”