Leerproces bij Feyenoord verloopt snel: ‘Maar er moeten nog dingen beter’

Door Mikos Gouka



In de trainerswereld noemen ze het ‘blok één’. De eerste serie echte wedstrijden tot de traditionele interlandbreak in september. FC Utrecht in de Galgenwaard is vanmiddag de laatste opdracht voor Feyenoord in dat blok. Winnen de Rotterdammers, dan hebben ze keurig de groepsfase van de Conference League bereikt én zijn ze de eerste drie competitiewedstrijden schadevrij doorgekomen. Bovendien kreeg Feyenoord de afgelopen weken de complimenten opgestapeld in het nog prille seizoen.