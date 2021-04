Leeuwinnen bij Spelen tegen Zambia, Brazilië en China

Bekerfinale Getergde Ten Hag: ‘Het ligt aan onszelf of we die finale winnen’

16 april Ajax-trainer Erik ten Hag vreest niet dat zijn spelers zondag tijdens de bekerfinale nog last hebben van het verloren tweeluik met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. ,,Natuurlijk doet het nog pijn bij ons”, zei hij over het gelijkspel van donderdag in Rome (1-1).