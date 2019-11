Leeuwinnen in 2019: prachtig jaar, maar nét niet de beste van de wereld

De trip naar Zuid-Afrika - Oranje (1-2)

Volledig scherm Jeugdvriendinnen Lieke Martens en Kika van Es op de Tafelberg in Kaapstad. © Instagram.com/kikavenes Om het jaar van het WK in Frankrijk goed te beginnen wilde bondscoach Sarina Wiegman op avontuur met haar selectie. De trip naar Zuid-Afrika kon worden gezien als een grote groepsvakantie. In Kaapstad werd gewerkt aan het teamgevoel, gewoon door mooie avonturen met elkaar te beleven. Het beklimmen van de Tafelberg natuurlijk, maar ook luisteren naar de verhalen van meisjes uit de sloppenwijken van Kaapstad. Oh ja, Oranje voetbalde ook nog. In het Cape Town Stadium werd met 1-2 gewonnen van Zuid-Afrika door goals van Sherida Spitse en Vivianne Miedema.

Haperende motor op de Algarve Cup

Op de Algarve Cup moest Oranje zien warm te draaien voor het WK, maar de motor haperde in het zuiden van Portugal. Er werd verloren van Spanje (2-0) en Polen (1-0), waarna in de wedstrijd om de elfde plaats pas na strafschoppen werd gewonnen van China. Was de Europees kampioen van 2017 dan toch niet zo goed als iedereen dacht en hoopte?

Volledig scherm De basiself van Oranje voor de wedstrijd tegen Spanje (2-0 nederlaag) op 27 februari. © EPA

Klaarstomen voor het WK

Na de sof op de Algarve Cup had Oranje drie oefeninterlands om klaar te stomen voor het WK. Daarin liet de ploeg van Sarina Wiegman zien dat ze klaar waren voor het grote werk. Er werd in volle stadions in Alkmaar, Arnhem en Eindhoven gewonnen van Mexico (2-0), Chili (7-0) en Australië (3-0). Vooral die laatste uitslag, een dag voor vertrek naar Le Havre, gaf de speelsters en supporters veel vertrouwen voor een mooi WK.

Volledig scherm Feest in Eindhoven, waar 35.000 supporters op 1 juni de Leeuwinnen kwamen uitzwaaien voor vertrek naar Frankrijk. © ANP

Overtuigend door de poulefase

Het WK in Frankrijk begon op 7 juni, maar Oranje kwam op 11 juni pas voor het eerst in actie. Na tien dagen in de grauwe kustplaats Le Havre was iedereen hard toe aan een wedstrijd, maar Oranje begon stroef tegen Nieuw-Zeeland. Gelukkig was daar in de 92ste minuut de kopbal van Jill Roord: 1-0 winst. Het Twentse toptalent moest nog altijd genoegen nemen met een reserverol, maar liet Wiegman zien dat ze altijd op haar kon rekenen.



Vier dagen later won Oranje in Valenciennes een stuk overtuigender van Kameroen: 3-1. Vivianne Miedema maakte twee goals en werd daarmee all-time topscorer in Oranje, op 22-jarige leeftijd. Vier jaar eerder bleek ze nog te licht voor het grote werk van een WK, nu was ze naar Frankrijk afgereisd als beste speelster en topscorer van de Engelse competitie met 30 goals in 28 duels voor Arsenal. Die status en dat vertrouwen straalde ze nu ook uit.



Vijf dagen later won Oranje ook het derde groepsduel. Canada werd in Reims met 2-1 verslagen door goals van Anouk Dekker en Lineth Beerensteyn, die in haar invalbeurten steeds een gretige indruk maakte.

Volledig scherm Vivianne Miedema haalt uit voor de 3-1 tegen Kameroen. © Pim Ras Fotografie Volledig scherm Toch een goede start van het WK: invaller Jill Roord juicht na haar winnende goal tegen Nieuw-Zeeland. © EPA

Martens staat op tegen Japan

Volledig scherm Lieke Martens schreeuwt het uit na haar winnende goal tegen Japan. © Pim Ras fotografie Lieke Martens was dé ster van Oranje tijdens het EK in eigen land in 2017, het jaar waarin ze ook nog eens werd verkozen tot beste voetbalster van Europa. Maar tijdens de poulefase van het WK in Frankrijk was de linksbuiten nog onzichtbaar, ook omdat tegenstanders haar altijd strakke ‘mandekking’ gaven. De achtste finale tegen vice-wereldkampioen Japan, dat vier jaar eerder Oranje nog had uitgeschakeld op het WK in Canada, werd de wedstrijd van Martens. Met een fraaie hakbal maakte ze de 1-0 en toen Oranje in de laatste minuut een penalty kreeg voelde ze: dit is mijn moment. Ze vroeg de vaste specialiste Sherida Spitse om de bal, de ervaren Friezin stemde ermee in en Martens schoot de strafschop overtuigend binnen. Op naar de kwartfinale!

Winst op Italië en plaatsing voor Spelen

Hoe warm het was in Valenciennes op zaterdag 29 juni? Zo'n 37 graden, maar de gevoelstemperatuur in het Stade du Hainaut lag rond de 45 graden. De speelsters van Oranje klaagden niet over die hitte, want er stonden twee dingen op het spel: een plek in de halve finale van het WK en ook nog een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Italië werd verrassend eenvoudig aan de kant geschoven. Het werd 2-0 door goals van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt, allebei met kopballen na vrije trappen van Sherida Spitse. “We gaan naar Tokio!” klonk het al tijdens de wedstrijden vanaf de tribunes, waar ruim 20.000 Nederlandse fans zaten. Tokio was en is toekomstmuziek, eerst op naar Lyon.

Volledig scherm Dolle pret bij Kika van Es, Danielle van de Donk en Lieke Martens na de gewonnen kwartfinale tegen Italië. © Pim Ras Fotografie

Naar de finale!

Jackie Groenen tackelt, passt, stuurt en bikkelt al jaren alsof haar leven ervan afhangt, maar scoren? Nee, dat doet de kleine middenvelder uit Tilburg niet zo vaak. Maar toen de bal in de 99ste minuut plots voor haar voeten kwam tijdens de razend spannende halve finale in Lyon tegen Zweden twijfelde ze geen moment: schieten. Raak? Echt waar? Ja, raak Jackie, echt waar. Nederland naar de finale van het WK voor vrouwen, bij de tweede deelname ooit.

Volledig scherm Pure extase bij Jackie Groenen na haar goal tegen Zweden. © Pim Ras Fotogtrafie

De droom in duigen

Volledig scherm Verdriet bij de speelsters van Oranje na de verloren WK-finale. © Pim Ras Fotogrtafie De blijdschap bij de Leeuwinnen was enorm na het bereiken van de WK-finale, maar er was toch ook verbazing en stiekem zelfs een beetje angst. Het zal toch geen afstraffing worden tegen de Verenigde Staten, dat verdomd goede en soms zelfs arrogante Team USA? Nee, dat liet Oranje zich niet gebeuren. Bondscoach Sarina Wiegman paste haar tactiek iets aan. Iets meer inzakken en proberen toe te slaan in de counter via Miedema en Beerensteyn, die in de finale nu toch echt de voorkeur kreeg boven Van de Sanden. Het mocht niet baten. Team USA won met 2-0 door goals van Megan Rapinoe (uit een discutabele strafschop) en Rose Lavelle, de uitblinker bij de Amerikaanse vrouwen.



De echte ster van de WK-finale stond echter aan de verliezende kant: Sari van Veenendaal. Zonder al haar reddingen was het inderdaad een afstraffing geworden in de finale. Ze werd volledig verdiend verkozen tot beste keepster van het toernooi, maar het was slechts een kleine troost. Trots? Natuurlijk was er trots, maar toch vooral tranen. Na de mannen in 1974, 1978 en 2010 hadden nu ook de vrouwen een trauma van een verloren WK-finale.

Op naar het volgende toernooi

Na een paar weken welverdiende vakantie en een korte voorbereiding bij hun clubs, begon voor Oranje het volgende project alweer: plaatsing voor het EK 2021 in Engeland, waar de Europese titel verdedigd moet worden. Oranje begon de EK-kwalificatie met een 0-7 zege op Estland. Van een WK-kater leek geen enkele sprake.

Volledig scherm Jill Roord scoort tegen Estland. © BSR Agency

De droomavond van Daantje van de Donk

Volledig scherm © Getty Images Daniëlle van de Donk liep op haar zeventiende een zware kruisbandblessure op, maar de Brabantse middenvelder gaf niet op. Ze groeide uit tot de voetbaltrots van Valkenswaard en kwam via Willem II, VVV, PSV en Kopparbergs in 2015 terecht bij Arsenal, waar ze al jaren de pannen van het dak speelt. Ook in Oranje werd Van de Donk elk jaar steeds belangrijker, als grote aanjager en het creatieve brein op het middenveld. Op 8 oktober kreeg ze een wedstrijd waar ze als klein meisje nooit van had durven dromen: haar honderdste interland in Eindhoven, met al haar vrienden en familie op de tribune. Zou ze gaan scoren? Natuurlijk scoorde ze. Binnen twaalf minuten was het al raak.

Snelle Sjaan straalt weer

Volledig scherm De lach is terug bij Shanice van de Sanden. © BSR Agency Bijna niemand kende haar nog voor het EK in eigen land, maar in de zomer van 2017 veroverde Shanice van de Sanden de harten van alle voetbalfans in Nederland. Met haar razendsnelle dribbels en voorzetten, maar vooral met die grote glimlach, die altijd op haar gezicht leek te staan. Ze werd Europees kampioen met Oranje en won twee keer de Champions League met Olympique Lyon. Het kon niet op voor Sjaan, zoals haar teamgenoten haar liefkozend noemen, maar tijdens het WK 2019 kwam ze plots niks en niemand meer voorbij. Ze raakte het vertrouwen en daarmee het plezier kwijt. Op 8 november was de grote glimlach plots weer terug bij Snelle Sjaan. Met vier assists en een goal greep ze de hoofdrol in de 0-8 overwinning op Turkije.