Leeuwinnen kunnen nu óók winnen zonder vedette Martens

Door Daniël Dwarswaard en Tim Reedijk



Lieke Martens is op haar Twitter­account niet héél actief. Maar afgelopen maandag slingerde ze een vrolijk berichtje de wereld in. Haar lachende gezicht tussen de ploeggenotes bij FC Barcelona, met daar boven in het Engels: ‘Fijn om terug te zijn bij het team en gemotiveerd voor meer’. Want ja, het was dus even geleden dat de voormalig ­beste speelster ter wereld een groepstraining afwerkte.



U weet het wellicht nog wel. Tijdens het WK van afgelopen zomer, waar Nederland zo verrassend het zilver won, ging het heel veel over de teen van Martens. Compleet met dagelijkse updates over het botje in haar voet. Dan weer zat ze in een rolstoel op weg naar de trein, dan weer bestond haar training voor een wedstrijd alleen uit een halfuurtje op de hometrainer. En als ze dan even een pijnlijke blik toonde: klik, klik, klik. Daar gingen de fotocamera’s. In de halve finale tegen Zweden (1-0) werd ze noodgedwongen in de rust gewisseld. ­Tijdens de verloren finale tegen de Verenigde Staten (2-0) hield ze het zeventig minuten vol.