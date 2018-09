Leeuwinnen na verlies in Noorwegen veroordeeld tot play-offs

Door Daniël Dwarswaard



Oranje begon dramatisch aan de 'wedstrijd van het jaar'. Nederland speelde ronduit paniekerig en dat leidde tot het slechtste begin denkbaar. Binnen zes (!) minuten stond de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman al met 0-2 achter. Twee keer na heel zwak verdedigen. Eerst scoorde Ingrid Engen, een minuut later was het Isabell Herlovsen die Sari van Veenendaal passeerde. De eerste twee tegengoals van deze kwalificatiereeks, maar direct heel dure.



Naarmate de tweede helft vorderde kwam Oranje iets beter in het spel, maar overtuigend was het absoluut niet. Wel maakte Vivianne Miedema na een half uur de aansluitingstreffer. Haar 51ste interlanddoelpunt alweer. De opdracht voor Nederland was daarna duidelijk: één doelpunt is genoeg voor rechtstreekse plaatsing voor het WK volgende zomer in Frankrijk.



Maar de tijd werd een steeds grotere tegenstander van Oranje. Maar belangrijker: het spel werd nooit verzorgd en rustig. De beste speelsters Miedema, Lieke Martens en Jackie Groenen lieten het niet zien. Groenen werd twintig minuten voor tijd gewisseld in de hoop dat Jill Roord Nederland de juiste aanvallende impuls kon geven.



Als laatste redmiddel dirigeerde Wiegman centrale verdediger Anouk Dekker naar voren als stormram. Tien minuten voor tijd kwam ook Lineth Beerensteyn nog als extra spits het veld in. Maar het gewenste effect bleef uit. Een enorme deceptie voor de ploeg waar het de laatste anderhalf jaar zo voor de wind ging na de winst van het Europees kampioenschap. Nu moet Oranje maar hopen dat het via de play-offs alsnog op het grootste podium kan komen. Daarvoor moet Nederland in het najaar wel twee rondes overleven.



De andere landen die zich voor de play-offs hebben geplaatst zijn Zwitserland, België en Denemarken.