Leeuwinnen nog in ongewisse over consequenties 'Belarus': ‘Hopen komende weken meer te horen’

In plaats van tegen Belarus voor de WK-kwalificatie spelen de Oranjevrouwen morgenavond in Den Haag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zuid-Afrika (18.45 uur). Bondscoach Mark Parsons houdt het team dat vrijdag over Cyprus walste grotendeels in stand. Parsons wil hierna nog tegen twee grote voetballanden tegenkomen voordat zijn ploeg afreist naar het EK.

,,Misschien heb ik er wel al te veel over gesproken”, counterde bondscoach Mark Parsons een vraag over de veelbesproken boycot van de KNVB van het WK-kwalificatieduel met Belarus. ,,Ik hoop in de komende weken meer te horen. Volgens mij is de situatie zo dat de wedstrijd is uitgesteld en ik ben positief dat er een oplossing komt. En natuurlijk wil ik ook zo snel mogelijk meer weten over wat er met het EK-duel met Rusland gaat gebeuren.”

Quote We willen blijven bouwen aan de identiteit van ons team Mark Parsons Het Cars Jeans Stadion in Den Haag is dus morgen het theater voor een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Afgelopen vrijdag maakten de Oranjevrouwen in de laatste niet-vriendschappelijke wedstrijd voor het EK, in de WK-kwalificatie, gehakt van het zeer zwakke Cyprus. Vivianne Miedema maakte in beiden helften een hattrick en ook Jill Roord nam er een voor haar rekening. De score in Groningen liep op tot liefst 12-0.

Morgen verwacht Parsons meer tegenstand, van de nummer 57 van de FIFA-wereldranglijst. ,,Ik ga één of twee wijziging(en) doorvoeren in vergelijking met de opstelling van vrijdag”, verklapte Parsons vanmiddag alvast op een online persconferentie. De Engelsman wil ook vastigheid gaan creëren richting het EK, nu hij om uiteenlopende redenen in de afgelopen interlandperiodes telkens belangrijke speelsters moest missen. Deze week zijn Lieke Martens en Daniëlle van de Donk geblesseerd afwezig. ,,We willen blijven bouwen aan de identiteit van ons team, hoe we aanvallen en hoe we verdedigen.”

Volledig scherm Mark Parsons. © ANP

Parsons dankt Zuid-Afrika voor de flexibiliteit, nadat zij vrij last-minute bereid waren om morgen in Den Haag tegen de Oranjevrouwen te spelen. ,,Daar ben ik heel blij mee”, aldus Parsons.



,,Zuid-Afrika is vanwege haar manier van spelen een geschikte tegenstander. Goed in de omschakeling, terwijl we op het Tournoi de France tegen Frankrijk (3-1 verlies, red.) op dat gebied nog wat fouten maakten. Op het EK zijn er wel wat teams op te noemen die de omschakeling goed beheersen, zoals Frankrijk en Zweden. Daarom is het goed dat we deze wedstrijd spelen.”

Na de wedstrijd van morgen komen de Oranjevrouwen pas in juni weer bij elkaar, in een lange oefenperiode in aanloop naar het EK. ,,In je hoofd heb je een perfect plan hoe je naar het EK toewerkt en in de praktijk loopt er dan van alles anders”, aldus Parsons.

,,In februari op het Tournoi de France hebben we belangrijke stappen gezet en in juni moeten we verder bouwen naar het toernooi. Het plan is om in Nederland drieënhalve week naar het EK toe te werken. Op 24 juni oefenen we in Leeds tegen Engeland en we spelen nog één thuiswedstrijd voordat we naar het EK vertrekken. Over die thuiswedstrijd heb ik nog geen details, maar het plan is om tegen een ploeg te spelen die ook op het EK speelt. Twee wedstrijden tegen twee goede tegenstanders: dat hebben we nodig. Onder mijn leiding hebben we wat betreft toplanden alleen tegen Frankrijk en Brazilië gespeeld. We hebben meer van dat soort wedstrijden nodig en dat gaat dus gebeuren.”