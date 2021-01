Leeuwinnen oefenen komende interlandperiode tegen de ‘buren’

Vorig jaar nam Nederland in het eerste interlandblok van 2020 deel aan het Tournoi de France, dat de Franse voetbalbond organiseerde ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land. In de jaren daarvoor nam Oranje in deze periode vaak deel aan de Algarve Cup. Gezien de huidige (corona)pandemie vinden alledrie de bonden het echter gepast(er) om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. En door de uitstekende verstandhouding tussen de KBVB, de DFB en de KNVB - onder meer door de ambitie van de drie landen om de organisatie van het WK voetbal in 2027 binnen te halen - werd het plan opgevat om gezamenlijk iets te organiseren.