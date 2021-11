Leeuwinnen-trainer Parsons over duobaan: ‘Nog een maand en je had me van de grond moeten rapen’

Door Tim Reedijk



De rust is teruggekeerd in het leven van Mark Parsons. De afgelopen maanden was hij behalve hoofdtrainer van Portland Thorns ook bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Die dubbelfunctie is nu verleden tijd. Op 14 november verloor Parsons met Portland in de halve finales van de play-offs van de Amerikaanse competitie, waarmee zijn periode in de VS in één klap ten einde kwam. Hij kreeg er een hartverwarmend afscheid, met spandoeken en al.