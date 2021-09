Legioen rekent ook tegen Slavia op Til: ‘Hij is opwindende eenvoud’

Ajax lijdt 8,1 miljoen euro verlies in coronajaar

29 september Net als veel andere Europese topclubs moet ook Ajax vanwege het coronavirus rode cijfers schrijven. In het boekjaar 2020/2021 is een verlies van 8,1 miljoen euro geleden, terwijl een seizoen eerder nog een winst van bijna 21 miljoen euro was behaald.