Lens beraadt zich op stappen na 'publiciteitsstunt' Drenthe

Drenthe liet zijn zaken tot 2012 behartigen door Lens, de oom van international Jeremain. ,,Alles was op basis van vertrouwen'', zei Drenthe over zijn tijd in Madrid. ,,Ik wist alleen dat ik in mijn eerste seizoen €1,8 miljoen ging verdienen, verder niks. Vanaf toen had hij alles in de hand, zó sneaky!”