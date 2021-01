Letsch: ‘Duel met VVV is een topwedstrijd voor Vitesse’

Vitesse behaalde in januari tot dusver vijf overwinningen. VVV-Venlo won vier keer en speelde één keer gelijk. Dankzij die sterke reeks, ook inclusief bekerzege, hebben de Limburgers inmiddels flink afstand genomen van de degradatiestreep. Letsch wil met zijn standvastige ploeg graag in de 'flow' blijven. ,,Dat kan alleen door wedstrijden te blijven winnen en daarmee het vertrouwen te behouden. Het belangrijkste is om de focus te behouden. Elke wedstrijd weer."



Vitesse en VVV speelden dit seizoen in de Eredivisie nog niet tegen elkaar. Eind februari is de return in Arnhem. ,,Het is best gek dat we nu al twee keer tegen zowel Heracles als FC Groningen hebben gespeeld, maar niet tegen VVV en ook nog niet tegen FC Twente", zei Letsch, die voor het duel met VVV-Venlo over een nagenoeg fitte selectie kan beschikken.