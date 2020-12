Levchenko weet dat de blessurepiek nog gaat komen: ‘Nations League moet écht uit voetbalkalender’

Voorzitter VVCSOf het nu bij Feyenoord, Ajax, of PSV is; vrijwel overal vallen bovengemiddeld veel spelers uit met blessures. Waar tal van trainers in binnen- en buitenland eerder hun zorgen al uitten, doet VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko dit nu ook. ,,Aan alles is te zien dat het schema voor voetballers te vol zit.”

Haast gelaten zag Dick Advocaat de aftocht van Bryan Linssen aan, gisteravond in de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb. De hamstringblessure van de aanvaller kon er ook nog wel bij in de door blessures geteisterde selectie van de Rotterdamse club, leek de coach te denken. Ook bij internationale topclubs als Liverpool, FC Barcelona en Real Madrid zijn dit seizoen veel meer (spier)blessures dan normaal gesproken.



Het uitvallen van Linssen wakkerde de discussie over de overvolle voetbalkalender nog eens extra aan, nu kwaaltjes, pijntjes en erger fysiek leed schering en inslag zijn bij (met name) de grootste clubs in de eredivisie. ,,We maken ons grote zorgen”, zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. ,,Aan alles is te zien dat het schema voor voetballers te vol zit.”

Zorgwekkend

Tal van trainers uitten hun zorgen eerder al over het volgens hen te drukke schema. Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands Elftal noemde het grote aantal blessures, in combinatie met het drukke speelschema, ‘zorgwekkend’. Anderen, zoals PSV-coach Roger Schmidt, gaven op hún manier vorm aan de discussie. De Duitser, die in de eerste tien speelronden een beroep deed op liefst 29 spelers, stelde afgelopen zondag in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta doodleuk het tweede elftal van de Eindhovenaren op.

Volledig scherm De geblesseerde spelers van Feyenoord afgelopen zondag op de tribune bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. © BSR Agency VVCS-voorzitter Levchenko begrijpt de trainers, geeft hij aan. ,,Net als de trainers staan ook wij voor de gezondheid van onze spelers. Dat je nu zóveel voetballers met hamstringblessures af ziet haken, is even zorgwekkend als verklaarbaar. Met name voor de voetballers van internationaal spelende clubs geldt: Weinig rust, veel reizen, veel wedstrijden voetballen. Op een bepaald moment zegt je lichaam dan ‘ho’. En dat moment is nu voor heel veel voetballers bereikt.”

Meer blessures in het verschiet

Met enige angst zegt Levchenko toe te leven naar de winterstop, juist omdat de term winterstop de lading feitelijk nauwelijks dekt. Met het oog op het EK van medio 2021, wacht in het begin het nieuwe jaar vrijwel direct een overvol programma. Dat wil zeggen: competitieduels, Europese duels en interlands. Veel meer blessures liggen vermoedelijk dus in het verschiet. Punt is alleen, voegt Levchenko eraan toe, dat er voor de VVCS nauwelijks mogelijkheden zijn om er wat tegen te beginnen.

,,We roepen de trainers op zoveel mogelijk te rouleren om spelers rust te kunnen geven, maar beseffen tegelijkertijd dat niet elke club dermate veel spelers heeft dat dit zo makkelijk gaat”, stelt Levchenko. ,,In die zin is er voor iedereen sprake van overmacht, ook voor de VVCS.”

Het enige krachtige statement dat hij af zegt te kunnen geven geldt voor de wat langere termijn. ,,Overbodige wedstrijden, zoals die in de Nations League, moeten écht uit de voetbalkalender worden gehaald”, zegt de VVCS-voorzitter. ,,Dat geeft in elk geval nog wat lucht.”

Volledig scherm Bryan Linssen viel gisteravond tegen Dinamo Zagreb uit met een spierblessure. © Pim Ras Fotografie