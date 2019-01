Leverkusen-coach Bosz wint bij debuut ruim van FC Twente

Het duel in Leverkusen werd op last van de politie achter gesloten deuren gespeeld. Het decor was het veld naast de grote Bay-Arena. Daar kwam Leverkusen na 32 minuten op voorsprong via Lucas Alario. Oog in oog met FC Twente-doelman Joël Drommel benutte de Argentijn een penalty. De strafschop werd gegeven nadat Ricardinho de Zweed Isaac Thelin vloerde binnen het zestienmetergebied. Zes minuten voor rust verdubbelde Leverkusen de marge via Dominik Kohr.