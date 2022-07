Lewandowski bedankt Bayern-fans, RKC-doelman niet naar Saoedi-Arabië, Flamingo naar Vitesse

Sherida Spitse over haar traptech­niek: 'Soms doe ik het expres, keihard in die muur schieten’

Met beslissende hoekschoppen had Sherida Spitse tegen Portugal (3-2) een groot aandeel in de zege. Haar traptechniek is al jaren ongeëvenaard in de selectie van de Oranje Leeuwinnen: scherp, hard en direct. Een interview over haar handelsmerk. ,,Ik denk niks, ik doe.’’

16 juli