Lezersreacties: ‘Vader greep naar volle fles Vieux’ en ‘getrouwd op 6 mei 1970’

VideoDrie weken geleden deden we een oproep naar herinneringen aan Feyenoords Europa Cup-winst in 1970. Dat hebben we geweten. Dagelijks stroomden de reacties binnen, soms met tientallen tegelijk. Hieronder een bloemlezing met alle reacties. Gedurende deze historische dag, vandaag precies vijftig jaar na de eerste Nederlandse zege in het Europacuptoernooi voor landskampioenen, worden de reacties geüpdatet. Koop ‘Voor Altijd De Eerste’ , het boek over de Europacupzege van Feyenoord in onze webwinkel.

Vermogen in de voetbalpool

Naar de dag van 6 mei 1970 werd in mijn ouderlijk huis dagenlang reikhalzend uitgekeken. Niet alleen vanwege die belangrijke wedstrijd, maar ook vanwege het feit dat mijn vader op dezelfde dag 50 werd. Die verjaardag zou thuis gevierd worden in het zeer krappe huurwoninkje in Vlaardingen Holy. ‘s-Avonds hadden we een huis vol visite en behalve mijn tante Zus wilde iedereen vooral de wedstrijd zien.

Ikzelf was 8 jaar oud. Bij het invullen van de voetbalpool gokte ik op een gelijkspel: 1-1. Natuurlijk genoot ik van de wedstrijd en van het huis vol schreeuwende ooms en tantes.

Uiteraard was ik als grote Feyenoord-fan zielsgelukkig met de uiteindelijke uitslag dankzij dat mooie balletje van Kindvall. Zelfs in Vlaardingen-Holy dansten de mensen op straat. Helaas zat het aansluitende feestje op de Coolsingel er toen nog niet in. Dat heb ik in latere jaren overigens wel ingehaald. Voor het laatst in 2017.

Het werd nog mooier, want op de zaterdagavond na de overwinning zag ik mijn eerste wedstrijd in de Kuip, samen met pa, oom en neefjes. Feyenoord-Holland Sport 5-1. En ja, ook ik ben nog met de replica van de Cup in mijn handen op de gegaan in het paviljoen op de Coolsingel.

Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Voor de voetbalpool was de stand na 90 minuten beslissend. Dat leverde me maar liefst 53 gulden op. Een vermogen in die tijd! De liefde voor die club uit Zuid is nooit meer over gegaan!

E.J. van Leeuwen

Rangers-fan wilde Celtic zien verliezen

Ik ben met 3 anderen met de auto naar de wedstrijd gereden. Bij aankomst zijn wij uit het pension naar het centrum vertrokken, waar het een groot feest was met Nederlanders, Italianen en Schotten met veelal een fles whisky in de hand. Er was dab ook regelmatig een ambulance met sirene die een Schot afvoerde om te ontnuchteren.

Wat vooral leuk was dat ik als Nederlander een soort tolk was omdat de Italianen, of alleen Frans of Duits spraken en dat ik dat weer naar het Engels vertaalde naar de Schotten en weer terug, omdat we allemaal met elkaar aan het dollen en aan het feesten waren en er totaal geen agressie of andere problemen waren. Maar het leukste was (naast de wedstrijd natuurlijk) dat ik in een café een Schot tegenkwam, die in mijn oor fluisterde ‘ik hoop dat jullie winnen.’ Toen ik mij daarover verbaasde vroeg hij mij verder te zwijgen omdat hij een supporter was van Glasgow Rangers en speciaal naar Milaan was gevlogen om Celtic te zien verliezen.

Alex Visser

Rotterdam

‘Nooit meer in de rij’

Ik herinner me dat de spelers in een bus een route door Rotterdam zouden volgen die in de buurt van ons huis aan de Groenezoom kwam. Samen met mijn moeder heb ik een poos staan wachten bij het Zuider Ziekenhuis. Het duurde en duurde, want de bus werd natuurlijk opgehouden. Dit bracht mijn moeder tot een voor mij onbegrijpelijk kookpunt. Op een gegeven moment hoorde ik haar zeggen ‘Nou, ik heb in de oorlog in de rij gestaan, dat doe ik nooit meer’. Ze klemde haar tas onder haar arm, en weg was ze...

Yolande Andeweg

Om nooit te vergeten

Ik ben nu 70 jaar, maar 6 mei 1970 staat me nog heel goed bij. Eigenlijk was het toen onmogelijk dat een Nederlandse ploeg de Europacup kon winnen. Ik heb iemand eens horen zeggen, Feyenoord-supporter, dat ben je niet voor je lol. Dat klopt misschien wel.

Mijn vader was huisschilder en ik kreeg een behangboek van mijn vader en vanaf het begin van de Europese competitie ben ik alles gaan sparen en gaan inplakken. Dat boek heb ik natuurlijk nog en zal naar onze zoon gaan, natuurlijk ook een Feyenoord-supporter. Hij woont nu in Amsterdam en dat is niet gemakkelijk. Hij werd een keer op z’n schouder getikt door een Amsterdammer die zijn Feyenoord-sjaal zag en zei: ‘och jongen, het komt wel weer een keer goed’. Medelijden doet meer pijn dan schelden!

Natuurlijk was het toen ik begon wel een groot risico in dat het een dun boekje zou worden.

Maar gelukkig is het een dik boek geworden en kijk er nog regelmatig in. De kaartjes van alle thuiswedstrijden, en krantenknipsels, uit vele verschillende bladen heb ik verzameld. Nu zijn we zo verwend met voetbal op TV, maar toen leefden we naar iedere wedstrijd toe, nog 7 dagen, nog 6 dagen… En dan de finale, het verslag op TV, maar nog meer het radioverslag van Theo Koomen, ik heb er nog een EP’tje van.

Op 7 mei, liften naar Rotterdam, ik woonde op Goeree Overflakkee, een grandioos feest, soms denk ik nu, heb ik nog vrienden, toen had ik er tienduizenden! En later natuurlijk terug om met de cup op de foto te gaan, een foto die ik koester. Natuurlijk zijn er clubs die later ook een Europacup hebben gewonnen, de namen ben ik even vergeten, maar wij hadden en hebben de eerste gewonnen. En dat neemt niemand ons af!

Velen van het team van toen zijn overleden, recentelijk Eddy Pieters Graafland, ik ben jaren lid geweest van zijn fanclub. Maar zij allen blijven de Helden van Feyenoord en zullen nooit worden vergeten.

Chris van Erkel

Papendrecht

Volledig scherm Chris van Erkel met de Europacup. © Privé

Feyenoord-virus

Het was mijn eerste voetbalavond in mijn nog jonge leven. Ik was 10 jaar en ik woonde toen in Gorinchem. Wat een sensatie was dat. Het meest beïndrukte mij de staat van opwinding van alles en iedereen, terwijl er buiten een doodse stillte heerste. Die avond heb ik mij aangestoken met Feyenoordvirus voor de rest van mijn leven. De start van een reeks Nederlandse voetbalsuccessen, maar die van deze avond was voor met afstand de meest indrukwekkende!

Gunda van Meggelen

Legerbasis Seedorf

Ik zat samen met een aantal mede-dienstplichtige soldaten (stadgenoten, Feyenoorders en een aantal Amsterdammers) in de kantine van legerbasis Seedorf in Duitsland naar de wedstrijd te kijken.

Het was een spannende en energievretende en natuurlijk fantastische avond. Zelfs de Amsterdammers vonden dat.

We hebben erna nog vele biertjes gedronken. Hoe ik terug op kamer ben gekomen weet ik niet meer, iemand zal me wel naar mijn kamer hebben gebracht.

Gelukkig was ik in het weekend terug in Rotterdam. Daar heb ik met een aantal vrienden het overwinningsfeest meegemaakt. Wij hadden een mooi plekje (op de letters op het dak van het Holbeinhuis) en genoten weer van het succes. Kortom, een onvergetelijke belevenis!

Theo Kooijman

Oost-Berlijn

Mijn mooiste herinnering - er waren er vele dat jaar – was dat ik mee geweest ben naar Oost-Berlijn tegen Vorwärts Berlin. Wat een armoe in die stad en dan die wedstrijd op die ijsvlakte. Ik heb nog steeds de foto die voorop stond in de - sorry – Telegraaf. Daar stond ik tussen de supporters omringd door honderden vopo’s

Wim Solleveld

De Lier

Cupkoorts

Wat een voetbalseizoen was dat. Als ik daar aan terugdenk, krijg ik weer kippenvel. De finale tegen Celtic stond mijn vader te strijken, die durfde niet te kijken. Zelf heb ik alle thuiswedstrijden bezocht op een seizoenkaart van 75 gulden, toendertijd vak V.

Die cupkoorts die er heerste die voel ik nog als ik eraan terug denk. Die thuiswedstrijd tegen AC Milan waar een 1-0 achterstand weggewerkt moest worden. Met een schitterende goal van Wim Jansen over de keeper Cudicini, de spin genaamd en vak voor tijd de 2-0 door een kopbal van Willem van Hanegem die viel aan de kant waar ik zat, die Kuip ontplofte . Wat een geweldig team was dat met o.a. IJzeren Rinus, Eddy Pieters Graafland, helaas weggevallen deze icoon. Voor altijd zal 6 mei 1970 een feestdag blijven.

Nico Mookhoek

Fles Vieux

Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Na het eindsignaal van LoBello greep mijn vader naar de volle fles Vieux die op tafel stond en dronk deze in ene slok achterelkaar driekwart leeg. Ik wist niet wat ik zag. Hij stond op, liep naar de slaapkamer en 5 minuten later hoorden we hem snurken, haha. De volgende dag klaagde hij over hoofdpijn, haha.

Jacques Tol

Vierpolders

Ik was 10 jaar toen ik samen met mijn broers en ouders naar de zwart-wit beelden keek van deze finale. Ik kan me herinneren dat ik na afloop huilend op de bank lag, zoveel indruk heeft het op mij gemaakt. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat sindsdien Feyenoord mijn club is.

Een paar dagen na de finale zijn we met het hele gezin naar Rottterdam geweest en daar zagen we in een kiosk de Europa Cup staan. Uiteraard zijn m’n broers en ik toen op de foto gegaan en hebben de cup vast mogen houden. Ik sta links. Een onvergetelijk moment. Vooral omdat niet iedereen kan zeggen de Cup met de grote oren te hebben mogen vasthouden.

Rob van der Moolen

Bodegraven

Volledig scherm Rob van der Moolen en zijn broers met de Europacup. © Privé

Trouwdag

Wat ik me herinner aan het behalen van de Europacup 1 op 6 mei 1970? Nou, eigenlijk wel veel. Ik ben namelijk op die dag getrouwd. Mijn toen aanstaande man en ik waren toen al fervente Feyenoord-supporters. Het was in de tijd dat je nog maanden tot wel een jaar van te voren je trouwdag moest vastleggen. En helaas, op onze trouwdag speelde Feyenoord die wedstrijd. Dus wij zelf hebben er niets van gezien. Maar we werden wel goed op de hoogte gehouden. Ons feest was namelijk in een zaaltje van een kerk. De koster van die kerk keek op die bewuste avond naar de televisie. En meerdere van de gasten mochten meekijken. Een nichtje van mij keek ook en ze kwam iedere keer verslag uitbrengen. We hadden het liever zelf gezien maar ja, niet elke gast was fan van Feijenoord. Helaas was het aan het einde van de wedstrijd nog onbeslist en er kwam een verlenging. En ja, toen kwam die allesbeslissende goal! Feyenoord won toen die felbegeerde cup! Ons feest was al super maar toen nog veel meer. Datzelfde feest wilden we herhalen op 9 mei a.s. (Europacup 1 en 50 jaar getrouwd) maar door de Corona gaat dat helaas niet door.

Rita van Veelo

Spijkenisse

Geen vijandigheid

Mei 1970. Als verstokt Feyenoord-fan was de beslissing snel genomen; mijn vriend en ik gingen naar Milaan met de Feyenoord Expres. Uitgeleide gedaan door pa en ma en de zwaaiende mensen bij aanvang van de reis zal ik nooit vergeten. De sfeer was opperbest, al had ik wel wat twijfel over de kans die we maakten tegen het grote Celtic.

In Milaan aangekomen weet ik nog dat de fans van Celtic best joviaal waren en er geen vorm van vijandigheid te bespeuren was. En toen de wedstrijd: tijdens de opwarming maakte Celtic er een arrogant showtje van en kreeg je het gevoel dat ze dachten die beker al in de pocket te hebben. Wat kwamen ze bedrogen uit! Wat ik me ook herinner is dat gedurende het verloop van de wedstrijd de onzekerheid bij ons toe nam over het feit dat als de wedstrijd gelijk zou eindigen de wedstrijd 3 dagen later overgespeeld moest worden en we toch echt 2 dagen later weer gewoon moesten werken. Wat te doen? En toen kwam dat magische moment van Ove Kindvall die aan alle onzekerheid een einde maakte. We hadden hem! De gelukzaligheid die dat teweeg bracht, beleef je in je leven niet zo heel vaak denk ik. Eigenlijk beleefden we de dagen erna in een roes en de spandoeken ( ‘a good team’) van boeren in Zwitserland tijdens de terugreis zie ik zo voor me. In het heden kom ik nooit meer in een voetbalstadion en hoewel ik vroeger uit en thuis Feyenoord volgde ben ik die passie toch wel verloren. Maar de herinnering aan die fantastische tijd zal me altijd bij blijven.

Rijn Schellevis

Rotterdam

Feijenoord Express

Toen Feijenoord de finale van de EC haalde kon ik een kaartje kopen van een van mijn oude klasgenoten (Frans Z.). Aan het kaartje zat ook een treinticket om naar Milaan te gaan. Voor het eerst ging ik naar het buitenland en dat was op zich al een gebeurtenis.

De ‘Feijenoord Express’ vertrok 5 mei 1970 in de avond van het station Schiedam. En toen wij onze plek in de trein hadden gevonden moesten wij die delen met supporters en heel veel kratten bier.

Het was een nachttrein en ieder station in Nederland en Duitsland dat werd aangedaan en waar de trein stopte gingen alle raampjes van de trein open en werd er op toeters zo veel herrie gemaakt dat de hele omgeving van de stations iedereen wakker werd en de lichten in de huizen aangingen. Bewoners wisten niet wat ze meemaakten, dit was nog nooit vertoond.

De nacht was kort en toen wij door Zwitserland reden (door de tunnels) verbaasde ik mij over de bergen en de sneeuw die er toen nog lag. Toen wij in de ochtend in Milaan aankwamen liepen wij in optocht door het centrum naar het San Siro Stadion. Maar bij ieder fontein zag je dat veel supporters van de gelegenheid gebruik maakten om zich te wassen. Het was een komisch gezicht dat al die mensen hun tanden stonden te poetsen en te spoelen in de fonteinen. Supporters van Celtic kwamen wij ook tegen en gebroederlijk werden de clubliederen gezongen zonder enig vervelend incident.

Vroeg in de avond naar het San Siro stadion waar wij op de tweede ring onze plek hebben gevonden.

Aangezien er een verlenging aan te pas moest komen zijn wij op een holletje door de massa feestvierende supporters terug naar het station gegaan. De Feijenoord Express had geen rekening gehouden met een verlenging en ging op een afgesproken tijd terug. Wat ik nog weet is dat de trein terug naar Nederland maar voor de helft was gevuld. De andere helft van de supporters heeft de trein gemist of moeten in ‘coma’ zijn geweest op de terugreis.

Jan de Koning

Gouda

Dubbel feest

De herinnering aan 1970 is bij iedere wat oudere supporter van Feyenoord natuurlijk aanwezig. Toch wil ik nog terugblikken op het belangrijke seizoen 1968/1969 waarin het kampioenschap werd behaald. Dit gebeurde met PG, Romeyn, Israel, Laseroms, Veldhoen, Jansen, van Hanegem, Wery, Kindvall, Geels en Moulijn in de wedstrijden tegen de makkelijke tegenstanders. De moeilijke wedstrijden werd Geels vervangen door Guus Haak als extra slot op de deur voor de verdediging. Het seizoen 1969/1970 kwamen Hasil en van Duivenbode de club versterken en raakten Veldhoen en Geels/Haak hun vaste plaats onder Happel kwijt met als resultaat de Europacup op 6 mei 1970. Een datum die ik makkelijk kan onthouden omdat 33 jaar geleden mijn dochter geboren werd.

Shirley viert dan ook vandaag haar 33ste verjaardag. Dubbel feest voor ons.

Cor Weber

Jongste Feyenoord supporter in Milaan

Instappen in de Feyenoordtrein. Op Rotterdam CS. Spannend. Achter mij een oude man die pas in wilde stappen als hij zeker wist dat de trein niet door Duitsland reed. ‘Ik heb mijn familie verloren bij het bombardement’ riep hij luidkeels. De trein vertrok. Overal vlaggen. Gezang. Voorbij Dordrecht opeens doodse stilte. Dodenherdenking. De volgende dag in Milaan. Verbroedering met de ook duizenden Celtic supporters. Indrukwekkend: de Feyenoordvlag boven in de kathedraaltoren. Op naar San Siro. Zoveel gejuich en gehos dat de ‘deinende’ metro in een tunnel tot stilstand kwam. Even wat rustig aan! Het stadion. Zenuwslopend. Ook nog eens verlenging. Ove scoort. Nog 5 minuten. Het fluitsignaal. Aanhoudend gejuich. Ik wist dat geschiedenis was geschreven. Hier zou over 100 jaar nog over gesproken worden. Huilende Celtic-supporters. Voor hen is voetbal religie. De volgende dag weer terug met de trein. Op Franse stations klappende mensen voor onze Feyenoordtrein. Nummer 1 van Europa! Tovervoetbal met het beste middenveld en verdediging ter wereld. Ik was 14 jaar en beschouw het als een voorrecht dat ik ‘Milaan’ heb mee mogen maken. Van Hanegem, Israël, Moulijn en Jansen waren geweldige voetballers. Echte winnaars, harde werkers. Maar ook een surplus aan techniek. Vrijwel iedereen gunde Feyenoord het succes. Een echte volksclub van ‘doe maar gewoon’. Daar paste trainer Happel perfect bij. Geen overdreven praatjes. Meer een sfinx die veelal zweeg. In een paar woorden zette hij z’n team op scherp. Alles tezamen was het de magie van Feyenoord met de Kindvall goal als hoogtepunt.

Willem Post

Volledig scherm Willem Post. © Willem Post

Vonk sprong over

In het voorjaar van 1970 raakte ik in de kantine van voetbalvereniging Excelsior ’20 in gesprek met Trudy, die daar was met de keeper van een ander elftal. Ik vertelde, dat ik na dat weekend met mijn voetbalvriend Kees naar Europacupfinale tussen Feyenoord en Celtic zou gaan.

Twee weken later zag ik haar weer (nog met haar keeper), en kon haar vertellen, dat het een bijzondere reis was geweest: we waren naar Milaan gegaan met de Daf66 van Kees’ vader. Op de heenreis kregen wij midden in Parijs een lekke band: wiel vervangen op een drukke boulevard. Vervolgens in het zuiden van Frankrijk door de Alpen richting Italië, waarbij de variomatic van de Daf zich van zijn beste kant liet zien, bergop zonder probleem langs andere auto’s die het een stuk moeilijker hadden.

In Milaan konden wij logeren in het appartement de ouders van een vage studievriend van Kees, maar na één nacht kregen wij het verzoek elders onderdak te zoeken omdat de oma van die vriend was overleden, waarna wij terecht kwamen in een louche hotelletje dat meer gericht was op verhuur per uur dan per nacht. Op de dag van de wedstrijd in een grote stoet wandelend naar het San Siro. In het stadion de verbroedering met de Celtic-supporters die ons lieten delen in hun whisky. Na de overwinning, met op de voorruit ‘Feijenoord campeone’, weer naar huis.

Kort daarna, kwam ik Trudy weer tegen, nu zonder keeper, en wij maakten de afspraak om met nog een stel naar C70 in Rotterdam te gaan. Daar sprong in een van de paviljoentjes de vonk tussen ons over en nu zijn we 47 jaar getrouwd.

Jur Holierhoek

De Mooiste Dag!

Ik heb mijn verhaal in een liedje/nummer verwerkt.

Bob Struik

Europacupbier

Samen met mijn vader keek ik als 13-jarige naar de finale Feyenoord – Celtic thuis op de televisie. Die zwart-wit beelden zorgden voor het kleurrijkste moment in de historie van Feyenoord. We waren niet in Milaan of op de Coolsingel, dat vond mijn vader te gek worden. Samen met jeugdvriend Jos Hilhorst zorgden we voor twee pakjes sigaretten zodat we met een Montfoorter mee mochten rijden naar de wedstrijd Feyenoord – Holland Sport. Om zo toch een beetje de sfeer van deze unieke gebeurtenis mee te kunnen maken.

Hoe we aan de laatste kaartjes kwamen weet ik niet meer, maar we waren er wel bij die zonnige middag in de Kuip. Wat een feest, wat een blijdschap, wat een dolle vreugde. De wedstrijd van zondag 10 mei, waarin Europacup aan de supporters werd getoond eindigde in een 8–2 overwinning, maar de rondgang met de 1e Europa Cup in Nederland in een uitverkochte Kuip staat nog scherper op mijn netvlies.

Er werd die middag ook speciaal Europacupbier van Oranjeboom verkocht en ik wist een historisch flesje de Kuip uit te smokkelen, dat binnenkort al 50 jaar zichtbaar op een kast staat: als eeuwig zichtbare herinnering aan een unieke prestatie.

En met het grammofoonplaatje met gedeelten uit het radiowedstrijdverslag van de finale met commentaar van Theo Koomen en Wim Hoogendoorn in de kast. Om bij het afspelen ervan weer kippenvel te krijgen bij het doelpunt van Ove Kindvall!

Frans van Vliet

Papa’s vreugdetranen

6 mei 1970: We waren als gezin, papa, mama, mijn broer René en ik, op vakantie in een huisje in Rockanje. Papa liep steeds heen en weer en heen en weer. Ik vroeg me als 5-jarige af of papa nog steeds niet wist of het huisje groot genoeg was voor ons. Papa legde me toen uit dat Feyenoord kampioen kon worden en dat hij daarom heel zenuwachtig was. Op mijn vraag waar Feyenoord woonde legde papa uit dat het de naam van zijn club was en niet de naam van één persoon. ‘s-Avonds zag ik papa huilen. Vreugdetranen. Maar ik wist zeker: het huisje was tóch te klein óf opa was doodgegaan.

Diezelfde avond ging papa naar de Coolsingel om gezamenlijk het feest van de overwinning te vieren. Hij is zijn hele leven trouw gebleven aan zijn club. Op 25 januari 2020 stond pa in het AD: bij de overlijdensberichten. Op weg naar zijn Feyenoord is door een noodlottig ongeval... inderdaad, trouw tot in de dood.

Inge Gaakeer- Spaargaren

Fles champagne

Wat nu bijna ondenkbaar is alles zat gewoon door elkaar heen Feyenoord supporters en Celtic supporters en de sfeer was geweldig. Voor ons kwam een groep van vier Celtic supporters die ons er van ‘overtuigden’ dat Celtic ging winnen en dat staafden ze met een fles champagne met groen wit lint voor ons te zetten. We proosten met ons biertje op een mooie finale. De wedstrijd was misschien meer spannend dan mooi, maar geweldig voor wat betreft de sfeer. En toen vlak voor het einde Kindvall scoorde, ontploften de Feyenoord supporters.

Op het moment dat de beker uitgereikt werd, draaiden de Celtic-supporters zich om en feliciteerden ons hartelijk en trokken de fles champagne ter plekke open om hem met ons te delen. Wat een goede verliezers en geen onvertogen woord.

De volgende dag zouden we vroeg vliegen, maar helaas chaos op het vliegveld van Milaan, alles liep door elkaar en wij waren voorlopig nog niet thuis en gingen dus de Coolsingel missen. Plotseling word ik op mijn schouder getikt en daar staan die Schotten uit het stadion met Feyenoord-sjaals om, die hadden ze waarschijnlijk geruild, ze hadden wat biertjes gekocht en samen hebben we de dag doorgebracht pratend over voetbal totdat we eindelijk weg konden.

Weer terug in Rotterdam reste mij niets anders dan op de foto te gaan met de cup in zo’n C70 paviljoen, de huldiging zag ik later terug op TV. Maar al met al een geweldige belevenis die finale vergeet je nooit meer, en nogmaals wat een geweldige mensen die Celtic supporters destijds.

Boudewijn de Heer

De wedstrijd of de liefde?

6 mei 1970 was voor mij een bijzondere dag. Ik moest kiezen tussen DE WEDSTRIJD of DE LIEFDE. Mijn vriendinnetje die ik een week of zes kende haar zus ging trouwen. Heb jij zin om te komen? Ik moest kiezen. Het werd de bruiloft. Trio Rotterdam was de huisband van de familie, ze deden enorm hun best, maar het feest kwam niet op gang. De halve zaal zat met een transistortje naar de wedstrijd te luisteren.

Ome Cor stond buiten bij de buren naar de wedstrijd te kijken. 1-0 achter, 1-1. Rust. Ome Cor binnen voor een biertje. Verlenging en Ome Cor naar binnen met een hevig bloedende kop, gillende ‘2-1 Kindvall, 2-1 Kindvall we hebben de Cup’. Hij had bij de 2-1 en het juichen daarna flink zijn kop gestoten en bloedde als een rund. Trio Rotterdam zette ‘Hand in hand’ in en het feest kwam op gang. Tot in de kleine uurtjes werd het een geweldig feest. Wil en Cees, het bruidspaar, hebben hun 25 jarige bruiloft in de Kuip gevierd met als eregast Coen Moulijn.

Mijn vriendinnetje van 1970 is ondertussen al 47 jaar mijn vrouw en zegt dat ik meer van voetbal houd dan van haar. Ik verwijs ze dan altijd naar 6 MEI 1970.

PS. Heb de wedstrijd 7 april j.l. gezien. De cirkel is rond.

Jan

Liften naar Milaan

In mei 1970 zat ik in de 4e klas van de Pedagogische Academie. Ik was een fan van Feyenoord en wilde dus graag naar Milaan om de wedstrijd te zien. Als student weinig geld en wilde dus gaan liften. Na problemen hierover met mijn ouders ging mijn vader toch een toegangskaart kopen in Rotterdam.

Op de zaterdag ervoor kon ik een lift krijgen van mijn tante naar Venlo. Hier begon het echte liften.

In drie liften was ik in Basel. Van Basel dwars door Zwitserland achter op een motor. Van de grens tot Milaan in 1 lift met een vrachtwagen.

Op maandagmiddag was ik in Milaan. Slapen op het station met 25 Schotten. Erg gezellig, zij hadden veel drank bij zich en de flessen gingen van mond naar mond. De dinsdag en woensdag, op het plein bij de Kathedraal, groot feest, polonaise etc. Op het plein kwam ik een leuk meisje tegen, die had een reis gewonnen met twee kaarten op een goede plek in het stadion. Mijn kaart verkocht. Ik werd wel uit het hotel van dat meisje gezet, jammer.

Op de middenpagina van het jaarboek staat een grote foto waarop we de Feyenoord vlag vereerden. De wedstrijd was zeer spannend, met voor de Feyenoord fans het best mogelijke resultaat. Om 6 uur (op Hemelvaartsdag) terug op het station. Daar stond een trein klaar naar Basel. Zonder kaartje ingestapt en na 2 keer uit- en weer instappen in Basel. Naar de grens gelopen. Daar met mijn hoofd op mijn tas en Feyenoord vlag boven op mij in slaap gevallen. Wakker gemaakt door 2 Nederlanders die mij een lift gaven naar Soestdijk (niet de opa van Willen Alexander). Gelift naar huis waar ik op vrijdagavond om 19.00 uur aankwam.

Rob Uyttewaal

Andere Tijden Sport

Met een groep vrienden uit Vreewijk was ik op die vrije dag de 7e mei naar de Coolsingel gegaan. Omdat we al vroeg op de Coolsingel waren, had ik een plek vlak onder het balkon van het stadhuis weten te bemachtigen. Eigenlijk stond ik nek loge zoals we toen een plek in de bioscoop noemde als je heel dicht bij het doek in de zaal zat.

De spelers waren voor mij eigenlijk alleen zichtbaar als ze iets over het balkon hingen met die prachtige grote Cup in hun handen. Maar vooral de sfeer en de menigte op de Coolsingel en het Stadhuisplein maakten alles goed die dag en bovenal, ik was erbij als supporter uit vak G.



Mijn herbeleving van deze onvergetelijke dag maakte ik onlangs mee toen ik op TV naar de documentaire – ‘We hebben ‘m’ – van ‘NPO Andere Tijden Sport’ keek. Tot m’n eigen verbazing zag ik mezelf na 50 jaar op een sfeerfoto al zittend op het wegdek van de Coolsingel met een gratis extra editie in de hand van het Rotterdam Nieuwsblad, argeloos gevangen in het vizier van een fotograaf.

Hans Beemster

Volledig scherm Feyenoord © Privé

Met 5 man in Fiatje

Wij vertrokken met een auto met 4 man opgewekt naar Milaan. In Milaan te voet naar het stadion. Stopt een Fiatje 600 naast ons. Gaan jullie naar de wedstrijd? Met z’n 5-en opgepropt daar afgeleverd. De Italianen zijn voor ons, zo zei de bestuurder. Na het verlaten van het stadion werd ik aangevallen door een Celtic supporter. Na ruil van de Feyenoord vlag voor een Celtic rozet susten we de boel. Die rozet heeft jaren boven m’n bed gehangen.

Marc van der Waart

Renteloze lening

Twee 18 jarige snotapen maar ook Feyenoord supporters op weg naar Milaan. We verdienden toen 39 gulden per week bij Pletterij Enthoven Delft.De treinreis naar Milaan en kaartje voor de wedstrijd koste 147 gulden dat was geen kattenpis maar dat werd gelukkig opgelost door de firma die ons een renteloze lening gaf van 147 gulden af te betalen in termijnen.

In de treincoupé zaten in onze ogen 4 ouwe lullen met wie we het al gauw heel goed konden vinden. Zo mochten wij heerlijk meedrinken met de vele blikken bier die ze hadden meegenomen. ‘s Avonds werden we wel vriendelijk gevraagd of wij in de bagageruimte wilden slapen zodat zij meer ruimte kregen. Dat was goed te doen, wij lagen daar best.

Aangekomen in Milaan ging het hele legioen naar het Domplein waar het heel gezellig was ook met de Schotten. Na de wedstrijd was het niet zo gezellig met de Schotten, er waren veel slechte verliezers. Maar wij hadden de cup. ‘s Nachts om 2 uur ging de trein weer terug waar we om rond 5 uur ‘s avonds aankwamen in Rotterdam helemaal verrot en te laat voor de huldiging op de Coolsingel, maar dat was niet erg we hadden iets heel moois meegemaakt, en die schuld van 147 gulden kwamen we wel overeen.

Albert van Mil en Toon van de Meer uit De Lier.

Met radio naast de Kuip

De finale keek ik als 19-jarige thuis op de televisie. Tijdens de wedstrijd kreeg ik ruzie met mijn vader die me zat te stangen. Hij was 020-meeloper. Ik werd zo kwaad dat ik het huis uit ging en in mijn auto (een Mini) stapte en ben vanuit Rijsoord naar de Kuip gereden en heb op het parkeerterrein naast de trainingsvelden, toen nog naast de Kuip, naar de radio geluisterd. De volgende dag al vroeg naar de stad gereden en op de Coolsingel bij de transformator vlak onder het balkon van het stadhuis gestaan en feest gevierd, een avond en Hemelsvaartdag om nooit te vergeten.

Dick Visch

Extra bier op bruiloft

Voor ons is 6 mei 1970 een hele speciale dag. Het is namelijk onze trouwdag! Toen we die dag kozen hadden we natuurlijk geen idee dat het ook de dag zou worden dat Feijenoord de Europa Cup voor de eerste keer naar Nederland zou halen.

Tijdens de bruiloft hebben we met het hele gezelschap naar de wedstrijd gekeken. De helft van de gasten kwam uit de wijk Feijenoord. De bruid is geboren aan de Feijenoordkade 9B. De andere helft kwam uit Drenthe en Groningen maar geen van allen wilden ze de wedstrijd missen. We waren al gewaarschuwd; zonder TV zouden velen niet komen.

De obers hadden drank, snacks en kratten bier in de zaal gezet (en in de pauze ververst!). Geloop tijdens de wedstrijd was verboden. Er was zoveel gedronken dat de brouwerij om 12 uur nog extra bier moest brengen. De bruiloft was een rib uit ons lijf.

Na de wedstrijd barstte de feestvreugde helemaal los. Allerlei vreemden kwamen langs om een biertje mee te pikken (en de bruid te kussen). Feijenoord-Celtic 2 – 1! We moeten er niet aan denken hoe het feest afgelopen was als we hadden verloren.

Voor de huwelijksnacht hadden we een hotel geboekt in het centrum, maar bij aankomst om 1 uur ’s nachts bleek dat er al een feestganger in de kamer lag te slapen. We kregen een soort van bezemkast met een bed, maar we waren er blij mee.

Adrie en Gerrit Nitters

Spijt van weggooien vaantje

Ik was 9 jaar. Helemaal lyrisch van Feyenoord, de Europacup 1 gewonnen. Thuis, op straat in Rotterdam feest. Maar daarna: de eerste ronde in de Europacup tegen UT Arad, een nietszeggende club uit Roemenië. Verloren, de winnaar van de Europacup uit de competitie. Ik was zo teleurgesteld in mijn cluppie en heb direct het Feyenoord vaantje van de ‘winnaar Europacup 1 1970’ van de achteruitkijkspiegel van mijn vaders Opel Kaptein gehaald en weggegooid. Vader boos. Had ik dat maar nooit gedaan en dat vaantje als relikwie bewaard. Feyenoord, de eerste Europacup 1 winnaar van Nederland.

Fred Vermeer

Nagemaakte perskaart

Mijn opa, Gerrit Bom, was een enthousiast Feyenoord-supporter (net als de rest van de familie) en een amateur-filmer. Toen Feyenoord gehuldigd werd op de Coolsingel, na het winnen van de Europa Cup 1, heeft hij een perskaart nagemaakt. En hoe het hem gelukt is weet ik niet, maar hij stond tijdens de huldiging op het balkon! Op de foto hieronder staat hij helemaal links achter, met die zwarte tas. Helaas leeft mijn opa niet meer, maar ik ben heel erg trots op deze foto; hij staat nog altijd op een prominente plek in mijn huis.

Esther van Trigt

Volledig scherm Feyenoord op de Coolsingel. © Esther van Trigt

Geen vrij, dan ontslag

Aanvankelijk was het twijfelachtig of pa wel mee kon gaan naar Milaan. Zijn baas wilde hem geen vrijgeven. Het weekend voor de wedstrijd gaat de kogel door de kerk. Pa is duidelijk: ‘Als ik geen vrij krijg, neem ik ontslag, dit gebeurt nooit meer. Ik ga naar de finale.’

Pa’s baas stemt toe. Zodoende vertrekken we dinsdagmiddag 5 mei vanaf station Rotterdam-Noord naar Milaan. Duizenden vrienden en familieleden staan op het perron en zwaaien ons uit. Ik wuif naar ma, die het overdreven vindt dat ik als 14-jarige zo’n lange treinreis maak voor zoiets onbenulligs als een voetbalwedstrijd. Maar pa en ik zijn niet te vermurwen. Wij, trouwe supporters, horen erbij te zijn. We hebben dit seizoen geen wedstrijd gemist. Logisch dat we naar de finale gaan. De reis is een groot feest: zingende supporters, toeters en spandoeken.

Als we in Milaan zijn, weten we niet wat ons overkomt. Op het Domplein mengen supporters van Celtic en Feyenoord zich, alsof we elkaar al jaren kennen. De Italianen zijn verbaasd over zoveel broederschap. We drinken, kletsen, genieten. In de namiddag beweegt een lange stoet zich richting het stadion.

In de betonnen bak van San Siro winnen ‘we’ omdat Ernst Happel de kwaliteiten van de spelers geweldig weet te benutten. De historische treffer van Kindvall valt op het goede moment.

De terugreis gaat aan me voorbij. Terwijl iedereen feest, slaap ik, hondsmoe als ik ben, in het bagagerek, waar ik precies inpas. Volgens pa was iedereen in onze coupé ‘dronken’ van geluk.

Arno van den Heuvel

Groote Beer

Ik was 11 jaar toen ik de finale mocht kijken. Ik was al fan van Feyenoord omdat mijn oom in ‘63 met de Groote Beer was afgereisd voor de halve finale. Hier sta ik met mijn Tante Pietje, ook Feyenoord fan en regelmatig bezoeker van wedstrijden, in de sigarenboer op de Coolsingel.

René Oudshoorn

Volledig scherm René Oudshoorn (rechts) met tante Pietje. © Privé

Naar beneden geslopen

Als ventje van 10 moest ik na 90 minuten naar bed. Dat was al ruim een uur later dan de reguliere bedtijd. Ik kon niet slapen, en hoorde vaag het geluid van de televisie door het houten plafond.

Plotseling een grote brul van mijn vader, waarna ik zachtjes naar beneden sloop. Mijn moeder had me al gehoord, ik mocht de laatste minuten en de bekeruitreiking zien. Onvergetelijk, in mijn herinnering duurde het nog uren voor ik sliep.

Jan van Gameren

Feyenoord-pyjama

Ik ben geboren in 1963 en was 7 jaar oud toen ik de finale zag bij mijn opa en oma in mijn Feyenoord pyjama. Die kon je sparen bij de SRV man die toen met zijn rijdende supermarkt 3 keer per week door de straat reed. Mijn vader legde mij haarfijn uit waarom wij voor Feyenoord waren: Bij Ajax hebben ze teveel babbels en maniertjes...die jongens van Feyenoord, die werken de hele dag in de haven en dan s avonds trainen! Niet lullen maar poetsen, daar zijn wij van..,sinds die woorden en de finale, supporter voor het leven...

Fred van Duuren

Tranen over de wangen

Toen ik onlangs in het schitterende ‘Feyenoord de grootste’-boek zat te bladeren en daar mezelf ontdekte, zittend op het monument op het centrale plein in Milaan, tussen de andere Celtic en Feyenoord-supporters, met het zelfde jackie aan, waarin ik later dat jaar met de Cup op de foto zou gaan, rolden er tranen spontaan over mijn wangen.



Wat ben ik blij en trots dat ik indertijd als 18 jarige de Feyenoord Expres trein heb genomen, om de wedstrijd der wedstrijden bij te wonen!

Dat mij het nu, als bijna 70 jarige nog zo raakt, om het bewijs van mijn aanwezigheid te zien, zegt genoeg over de invloed die de wedstrijd heeft gehad.

Peter de Waard

Stiekeme liefde

Als jonge stafmedewerker werkte ik begin 1970 bij NS op het goederenstation Rotterdam Zuid. Omringd door enkele ‘oudere’ collega’s. Het was hen opgevallen dat op de personeelsadministratie een nieuwe medewerkster was aangenomen. Passend in hun zorgzaamheid voor een jonge collega werd ik daar nadrukkelijk opmerkzaam op gemaakt. Terloops kreeg ik ook regelmatig via hen de groeten van haar.

Toen ik haar een keer aan de telefoon had, bleek dat zij soms ook groeten van mij kreeg. Dit kon niet onbesproken blijven. En van het een kwam het ander. Zonder die makkers iets te laten merken.

Voor de Europacupfinale van Feyenoord leek het ons als collega’s en voetballiefhebbers wel een goed plan om naar Milaan te gaan. Maar ja… ik wilde wel graag ook mijn ‘stiekeme’ vriendinnetje meenemen. Dat betekende dus apart reizen. En bij onze afspraak op het Domplein, voorafgaand aan de wedstrijd, moest ik haar daardoor maar even zien weg te stoppen. Dat lukte. Zoals het ook in San Siro lukte elkaar strategisch te ontlopen.

Na terugkeer in Rotterdam wisten we op het werk nog steeds alle schijn op te houden. Tot we een paar maanden later onze verloving bekend maakten. Toen ontplofte de bom. De ontsteltenis, dat hun koppelingspogingen buiten hen om zo goed gelukt waren... En dat zíj ook in Milaan was…